Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦРУ работает против России, заявил Песков - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/845713341.html
ЦРУ работает против России, заявил Песков
ЦРУ работает против России, заявил Песков - 29.02.2024, ПРАЙМ
ЦРУ работает против России, заявил Песков
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ЦРУ работает против России, считает ее противником, отечественные спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил официальный | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:04+0300
2024-02-29T12:04+0300
дмитрий песков
россия
цру
https://1prime.ru/img/84217/96/842179676_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9e47b4876a138570fa992821086785c4.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ЦРУ работает против России, считает ее противником, отечественные спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Газета The New York Times ранее писала, что американская разведка за восемь лет создала на Украине 12 секретных объектов. Как отмечали авторы материала, они расположены рядом с российскими границами."Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас", - прокоммнтровал Песков публикацию.Он подчеркнул, что российские специальные службы занимаются необходимыми контрдействиями в рамках этой борьбы.
https://1prime.ru/20240228/844619356.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84217/96/842179676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79cef29346970ce23c2982b86700fe67.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, россия, цру
Дмитрий Песков, РОССИЯ, ЦРУ
12:04 29.02.2024
 
ЦРУ работает против России, заявил Песков

Песков: ЦРУ работает против РФ, спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ЦРУ работает против России, считает ее противником, отечественные спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
"Пресс-релиз для новичков". Маск оценил работу ЦРУ на Украине
Вчера, 10:20
Газета The New York Times ранее писала, что американская разведка за восемь лет создала на Украине 12 секретных объектов. Как отмечали авторы материала, они расположены рядом с российскими границами.
"Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас", - прокоммнтровал Песков публикацию.
Он подчеркнул, что российские специальные службы занимаются необходимыми контрдействиями в рамках этой борьбы.
 
Дмитрий ПесковРОССИЯЦРУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала