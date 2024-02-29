https://1prime.ru/20240229/845713341.html

ЦРУ работает против России, заявил Песков

ЦРУ работает против России, заявил Песков - 29.02.2024, ПРАЙМ

ЦРУ работает против России, заявил Песков

МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ЦРУ работает против России, считает ее противником, отечественные спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил официальный | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:04+0300

2024-02-29T12:04+0300

2024-02-29T12:04+0300

дмитрий песков

россия

цру

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ЦРУ работает против России, считает ее противником, отечественные спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Газета The New York Times ранее писала, что американская разведка за восемь лет создала на Украине 12 секретных объектов. Как отмечали авторы материала, они расположены рядом с российскими границами."Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас", - прокоммнтровал Песков публикацию.Он подчеркнул, что российские специальные службы занимаются необходимыми контрдействиями в рамках этой борьбы.

https://1prime.ru/20240228/844619356.html

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дмитрий песков, россия, цру