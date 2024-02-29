https://1prime.ru/20240229/845713341.html
ЦРУ работает против России, заявил Песков
ЦРУ работает против России, заявил Песков - 29.02.2024, ПРАЙМ
ЦРУ работает против России, заявил Песков
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ЦРУ работает против России, считает ее противником, отечественные спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил официальный | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:04+0300
2024-02-29T12:04+0300
2024-02-29T12:04+0300
дмитрий песков
россия
цру
https://1prime.ru/img/84217/96/842179676_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9e47b4876a138570fa992821086785c4.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ЦРУ работает против России, считает ее противником, отечественные спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Газета The New York Times ранее писала, что американская разведка за восемь лет создала на Украине 12 секретных объектов. Как отмечали авторы материала, они расположены рядом с российскими границами."Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас", - прокоммнтровал Песков публикацию.Он подчеркнул, что российские специальные службы занимаются необходимыми контрдействиями в рамках этой борьбы.
https://1prime.ru/20240228/844619356.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84217/96/842179676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_79cef29346970ce23c2982b86700fe67.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, цру
Дмитрий Песков, РОССИЯ, ЦРУ
ЦРУ работает против России, заявил Песков
Песков: ЦРУ работает против РФ, спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. ЦРУ работает против России, считает ее противником, отечественные спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пресс-релиз для новичков". Маск оценил работу ЦРУ на Украине
Газета The New York Times ранее писала, что американская разведка за восемь лет создала на Украине 12 секретных объектов. Как отмечали авторы материала, они расположены рядом с российскими границами.
"Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас", - прокоммнтровал Песков публикацию.
Он подчеркнул, что российские специальные службы занимаются необходимыми контрдействиями в рамках этой борьбы.