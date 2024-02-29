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Новак отметил перспективность электронной площадки торговли газом с Ираном
Новак отметил перспективность электронной площадки торговли газом с Ираном - 29.02.2024, ПРАЙМ
Новак отметил перспективность электронной площадки торговли газом с Ираном
Россия видит перспективу в электронной площадке торговли газом с Ираном, иранская сторона изучает работу этого инструмента, заявил вице-премьер РФ Александр... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:06+0300
2024-02-29T12:06+0300
2024-02-29T12:06+0300
александр новак
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия видит перспективу в электронной площадке торговли газом с Ираном, иранская сторона изучает работу этого инструмента, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Это (электронная площадка торговли газом - ред.) вчера тоже обсуждалось. Приезжали иранские коллеги в Санкт-Петербург. Смотрели, как работает такая электронная площадка. Она уже работает давно в Питере. Коллеги сейчас изучают этот вопрос, но в целом мы видим перспективу в этом направлении", - сказал он журналистам перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Вице-премьер России Александр Новак в мае прошлого года сообщал, что Москва и Тегеран обсуждают создание газового хаба – электронной торговой площадки – на юге Ирана. По его словам, на хабе можно будет использовать газ, который в будущем будут совместно добывать иранские и российские компании. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи в июне заявлял о стремлении Тегерана создать на берегу Персидского залива газовый хаб, в котором могли бы участвовать Россия, Туркмения и Катар.
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александр новак, иран
Новак отметил перспективность электронной площадки торговли газом с Ираном
Новак: Россия видит перспективу в электронной площадке торговли газом с Ираном
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия видит перспективу в электронной площадке торговли газом с Ираном, иранская сторона изучает работу этого инструмента, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Это (электронная площадка торговли газом - ред.) вчера тоже обсуждалось. Приезжали иранские коллеги в Санкт-Петербург. Смотрели, как работает такая электронная площадка. Она уже работает давно в Питере. Коллеги сейчас изучают этот вопрос, но в целом мы видим перспективу в этом направлении", - сказал он журналистам перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Вице-премьер России Александр Новак в мае прошлого года сообщал, что Москва и Тегеран обсуждают создание газового хаба – электронной торговой площадки – на юге Ирана. По его словам, на хабе можно будет использовать газ, который в будущем будут совместно добывать иранские и российские компании. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи в июне заявлял о стремлении Тегерана создать на берегу Персидского залива газовый хаб, в котором могли бы участвовать Россия, Туркмения и Катар.