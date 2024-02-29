https://1prime.ru/20240229/845713828.html

Новак отметил перспективность электронной площадки торговли газом с Ираном

Новак отметил перспективность электронной площадки торговли газом с Ираном - 29.02.2024, ПРАЙМ

Новак отметил перспективность электронной площадки торговли газом с Ираном

Россия видит перспективу в электронной площадке торговли газом с Ираном, иранская сторона изучает работу этого инструмента, заявил вице-премьер РФ Александр... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:06+0300

2024-02-29T12:06+0300

2024-02-29T12:06+0300

александр новак

иран

https://1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия видит перспективу в электронной площадке торговли газом с Ираном, иранская сторона изучает работу этого инструмента, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Это (электронная площадка торговли газом - ред.) вчера тоже обсуждалось. Приезжали иранские коллеги в Санкт-Петербург. Смотрели, как работает такая электронная площадка. Она уже работает давно в Питере. Коллеги сейчас изучают этот вопрос, но в целом мы видим перспективу в этом направлении", - сказал он журналистам перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Вице-премьер России Александр Новак в мае прошлого года сообщал, что Москва и Тегеран обсуждают создание газового хаба – электронной торговой площадки – на юге Ирана. По его словам, на хабе можно будет использовать газ, который в будущем будут совместно добывать иранские и российские компании. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи в июне заявлял о стремлении Тегерана создать на берегу Персидского залива газовый хаб, в котором могли бы участвовать Россия, Туркмения и Катар.

https://1prime.ru

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр новак, иран