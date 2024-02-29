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Чемезов рассказал о планах России на самолеты ДРЛО А-50

Чемезов рассказал о планах России на самолеты ДРЛО А-50 - 29.02.2024, ПРАЙМ

Чемезов рассказал о планах России на самолеты ДРЛО А-50

Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха"... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:15+0300

2024-02-29T12:15+0300

2024-02-29T12:15+0300

вооружения

сергей чемезов

ростех

россия

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах Гостиного двора перед посланием президента Федеральному собранию."Конечно, восстанавливать этот самолёт нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста о планах возобновления производства А-50.

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сергей чемезов, ростех, россия