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Чемезов рассказал о планах России на самолеты ДРЛО А-50 - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Чемезов рассказал о планах России на самолеты ДРЛО А-50
Чемезов рассказал о планах России на самолеты ДРЛО А-50 - 29.02.2024, ПРАЙМ
Чемезов рассказал о планах России на самолеты ДРЛО А-50
Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха"... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:15+0300
2024-02-29T12:15+0300
вооружения
сергей чемезов
ростех
россия
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах Гостиного двора перед посланием президента Федеральному собранию."Конечно, восстанавливать этот самолёт нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста о планах возобновления производства А-50.
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сергей чемезов, ростех, россия
Вооружения, Сергей Чемезов, Ростех, РОССИЯ
12:15 29.02.2024
 
Чемезов рассказал о планах России на самолеты ДРЛО А-50

Чемезов: Россия планирует восстановить производство самолетов ДРЛО А-50

© Фото : Пресс-служба РОСТЕХА !Глава холдинга "Ростех" Сергей Чемезов
!Глава холдинга Ростех Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© Фото : Пресс-служба РОСТЕХА
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия планирует восстановить производство самолётов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (аналог американских AWACS), заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах Гостиного двора перед посланием президента Федеральному собранию.
"Конечно, восстанавливать этот самолёт нужно. Конечно, мы будем его делать, он не только для нашей армии нужен, но и на экспорт", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста о планах возобновления производства А-50.
 
ВооруженияСергей ЧемезовРостехРОССИЯ
 
 
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