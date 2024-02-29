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"Выстрел в ногу". ЕС готовится к отказу от поставок газа РФ через Украину

"Выстрел в ногу". ЕС готовится к отказу от поставок газа РФ через Украину - 29.02.2024, ПРАЙМ

"Выстрел в ногу". ЕС готовится к отказу от поставок газа РФ через Украину

Отказываясь продлевать транзит российского газа через Украину, Европа, делает себе "выстрел в ногу", заявил РИА Новости заведующий лабораторией "Цифровые... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:15+0300

2024-02-29T12:15+0300

2024-02-29T12:18+0300

россия

транзит газа через украину

европа

мнение

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Отказываясь продлевать транзит российского газа через Украину, Европа, делает себе "выстрел в ногу", заявил РИА Новости заведующий лабораторией "Цифровые технологии в логистике" Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Тарасов.Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что в настоящий момент ЕК готовится к полному отказу от поставок российского газа через территорию Украины и тесно сотрудничает со странами Евросоюза, на которых в наибольшей степени может сказаться отказ от российского "голубого топлива". Соглашение о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года.По словам Тарасова, "альтернативных источников российскому газу по параметрам "цена", "объем", "качество", "стабильность поставок" и "надежность поставщика" у Евросоюза попросту нет, и решение Еврокомиссии означает еще один "выстрел в ногу".При этом эксперт отмечает, что государствам Европы не удастся полностью заменить российский газ, поскольку американский сланцевый газ ввиду своей дороговизны и непростой логистики "не станет панацеей".При этом Тарасов подчеркнул, что европейцам будет очень сложно построить новые газопроводы из других государств-экспортеров газа."Например, из Катара или Туркмении строить газопровод - проект также труднореализуемый, поскольку регионы нестабильны в плане террористической обстановки", - отметил эксперт, добавив, что создание новой инфраструктуры потребует и средств, и времени.Как сообщало РИА Новости, ссылаясь на источник в экономическом блоке правительства, государства Европы еще не выходили с какими-либо предложениями по вопросу сохранения транзита газа из России через Украину. Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что именно европейские государства должны выйти на Россию с этим предложением. При этом министр предположил, что приостановка властями США процесса одобрения новых контрактов на экспорт СПГ может повлиять и на отношение Германии к проекту "Северный поток 2".Президент России Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация готова подавать газ в европейские страны по оставшейся неповрежденной трубе "Северного потока 2", но Германия не открывает этот маршрут. В прошлом месяце Белый дом взял паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ и объяснил принятое решение ситуацией с изменениями климата.

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россия, транзит газа через украину, европа, мнение