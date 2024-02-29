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Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин

Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ

Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин

Российская Федерация сделает все, чтобы искоренить нацизм, закончить войну и решить все задачи специальной операции на Украине. Об этом заявил президент России... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:32+0300

2024-02-29T12:32+0300

2024-02-29T13:03+0300

спецоперация на украине

владимир путин

послание путина федеральному собранию

сво

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация сделает все, чтобы искоренить нацизм, закончить войну и решить все задачи специальной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 29 февраля озвучивает послание Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что Вооруженные силы России владеют инициативой, освобождают новые територии."Не мы начали эту войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан", - подчеркнул Путин.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, послание путина федеральному собранию, сво