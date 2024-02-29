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Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин
Российская Федерация сделает все, чтобы искоренить нацизм, закончить войну и решить все задачи специальной операции на Украине. Об этом заявил президент России... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:32+0300
2024-02-29T13:03+0300
спецоперация на украине
владимир путин
послание путина федеральному собранию
сво
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация сделает все, чтобы искоренить нацизм, закончить войну и решить все задачи специальной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства 29 февраля озвучивает послание Федеральному Собранию.Он подчеркнул, что Вооруженные силы России владеют инициативой, освобождают новые територии."Не мы начали эту войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан", - подчеркнул Путин.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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владимир путин, послание путина федеральному собранию, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию, СВО
12:32 29.02.2024 (обновлено: 13:03 29.02.2024)
 
Россия сделает все, чтобы искоренить нацизм, заявил Путин

Путин: РФ сделает все, чтобы искоренить нацизм, решить все задачи спецоперации

© РИА Новости . POOL/Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . POOL/Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Российская Федерация сделает все, чтобы искоренить нацизм, закончить войну и решить все задачи специальной операции на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства 29 февраля озвучивает послание Федеральному Собранию.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы России владеют инициативой, освобождают новые територии.
"Не мы начали эту войну на Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем всё, чтобы её закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан", - подчеркнул Путин.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир Путинпослание Путина Федеральному собраниюСВО
 
 
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