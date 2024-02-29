https://1prime.ru/20240229/845716545.html
Путин отметил роль бизнеса в поддержке СВО
Путин отметил роль бизнеса в поддержке СВО - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин отметил роль бизнеса в поддержке СВО
Отечественный бизнес в течение двух лет направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, поддерживающих бойцов в зоне специальной | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:38+0300
2024-02-29T12:38+0300
2024-02-29T12:59+0300
владимир путин
сво
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Отечественный бизнес в течение двух лет направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, поддерживающих бойцов в зоне специальной военной операции (СВО) и их семьи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг, 29 февраля, озвучил послание Федсобранию.Он поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную, напряженную работу в интересах страны. "Миллионы людей объединили акция "Мы вместе" и проект Общероссийского народного фронта "Все для победы". Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", — сказал Путин.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
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владимир путин, сво
Путин отметил роль бизнеса в поддержке СВО
Путин: бизнес направил миллиарды рублей для поддержки бойцов на СВО
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Отечественный бизнес в течение двух лет направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, поддерживающих бойцов в зоне специальной военной операции (СВО) и их семьи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 29 февраля, озвучил послание Федсобранию.
Он поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную, напряженную работу в интересах страны.
"Миллионы людей объединили акция "Мы вместе" и проект Общероссийского народного фронта "Все для победы". Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", — сказал Путин.
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Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.