https://1prime.ru/20240229/845716545.html

Путин отметил роль бизнеса в поддержке СВО

Путин отметил роль бизнеса в поддержке СВО - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин отметил роль бизнеса в поддержке СВО

Отечественный бизнес в течение двух лет направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, поддерживающих бойцов в зоне специальной | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:38+0300

2024-02-29T12:38+0300

2024-02-29T12:59+0300

владимир путин

сво

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Отечественный бизнес в течение двух лет направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, поддерживающих бойцов в зоне специальной военной операции (СВО) и их семьи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг, 29 февраля, озвучил послание Федсобранию.Он поблагодарил предпринимателей, инженеров, рабочих, сельских тружеников за ответственную, напряженную работу в интересах страны. "Миллионы людей объединили акция "Мы вместе" и проект Общероссийского народного фронта "Все для победы". Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", — сказал Путин.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.

https://1prime.ru/20240229/845706814.html

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владимир путин, сво