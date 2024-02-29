https://1prime.ru/20240229/845717662.html

Путин рассказал о просчете Запада в отношении России

Путин рассказал о просчете Запада в отношении России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о просчете Запада в отношении России

Запад допустил просчет, он встретил твердую позицию и решимостью многонационального российского народа, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:43+0300

2024-02-29T12:43+0300

2024-02-29T12:50+0300

россия

запад

послание путина федеральному собранию

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Запад допустил просчет, он встретил твердую позицию и решимостью многонационального российского народа, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Он отметил, что Запад с его колониальными повадками, привычками разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать развитие России, а сделать из нее зависимое, угасающее, вымирающее пространство, "где можно творить все что угодно"."По сути они (Запад — ред. ) хотели сделать то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине — принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри, но они просчитались, это уже сегодня абсолютно очевидная вещь – столкнулись с твердой решимостью нашего многонационального народа", — подчеркнул глава государства.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял в беседе с РИА Новости, что Запад, поверив в свою способность совершать для собственной выгоды перевороты, хочет устроить переворот в РФ. Он напоминал, что на счету западных стран, в частности США, трагедия "арабской весны" "с ее хаосом, тысячами и тысячами смертей и с разрухой" и трагедия украинского "евромайдана", последствия которого "мир продолжает расхлебывать до сегодняшнего дня". Как подчеркивал глава СВР, планы Запада в отношении России провалятся.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.

https://1prime.ru/20240229/845716545.html

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россия, запад, послание путина федеральному собранию