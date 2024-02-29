https://1prime.ru/20240229/845718886.html

Путин назвал обвинения Запада в адрес России об оружии в космосе вбросом

Путин назвал обвинения Запада в адрес России об оружии в космосе вбросом - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин назвал обвинения Запада в адрес России об оружии в космосе вбросом

Западные страны озвучивают голословные обвинения в адрес России о ядерном оружии в космическом пространстве, такие заявления - вброс. Об этом рассказал глава... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:51+0300

2024-02-29T12:51+0300

2024-02-29T12:55+0300

владимир путин

размещение ядерного оружия в космосе

послание путина федеральному собранию

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Западные страны озвучивают голословные обвинения в адрес России о ядерном оружии в космическом пространстве, такие заявления - вброс. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин.Президент озвучивает послание Федеральному Собранию.Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. При этом президент США Джо Байден отмечал, что Белый дом не видит признаков намерения Москвы вывести противоспутниковые системы в околоземное пространство."В последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное как вбросы, это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам", - сказал он.По словам россйиского лидера, такие вбросы необходимы, чтобы втянуть Москву в переговоры, которые выгодны Вашингтону. "Мол, "по тем вопросам, где Америке выгодно договариваться, будем вести с русскими разговор". А где им невыгодно, там и обсуждать нечего. Как они сами говорят: business as usual. Там они будут стремиться нанести нам поражение", - сказал глава государства.При этом Путин напомнил, что США более 15 лет блокируют предложения России о предотвращении появления вооружений в околоземном пространстве.Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.

https://1prime.ru/20240226/844523349.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, размещение ядерного оружия в космосе, послание путина федеральному собранию