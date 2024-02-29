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Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года

Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года

Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. С таким предложение в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил президент Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T12:54+0300

2024-02-29T12:54+0300

2024-02-29T13:03+0300

политика

владимир путин

послание федеральному собранию

семейная ипотека

многодетные семьи

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. С таким предложение в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил президент Владимир Путин."За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Эта программа действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет", — сказал Путин.В России также запускается новый национальный проект "Семья", сообщил Путин. Он предложил помочь регионам, где уровень рождаемости ниже среднего и направить до 2030 года таким регионам не менее 75 миллиардов рублей.Прежде программа была доступна семьям, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, теперь такой ипотекой могут воспользоваться семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет. Даты их рождения значения не имею. Ставка по кредиту — шесть процентов. Максимальный размер кредита аналогичен льготной ипотеке.Ранее вице-премьер Татьяны Голикова отмечала, за последние пять лет количество многодетных семей достигло 2,3 миллиона, увеличившись на 27 процентов. Всего в стране живут 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются 30 миллионов детей. Правительство разрабатывает единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетных.

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владимир путин, послание федеральному собранию, семейная ипотека, многодетные семьи