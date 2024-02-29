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Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года
Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года
Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. С таким предложение в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил президент Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T12:54+0300
2024-02-29T12:54+0300
2024-02-29T13:03+0300
политика
владимир путин
послание федеральному собранию
семейная ипотека
многодетные семьи
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. С таким предложение в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил президент Владимир Путин."За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Эта программа действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет", — сказал Путин.В России также запускается новый национальный проект "Семья", сообщил Путин. Он предложил помочь регионам, где уровень рождаемости ниже среднего и направить до 2030 года таким регионам не менее 75 миллиардов рублей.Прежде программа была доступна семьям, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, теперь такой ипотекой могут воспользоваться семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет. Даты их рождения значения не имею. Ставка по кредиту — шесть процентов. Максимальный размер кредита аналогичен льготной ипотеке.Ранее вице-премьер Татьяны Голикова отмечала, за последние пять лет количество многодетных семей достигло 2,3 миллиона, увеличившись на 27 процентов. Всего в стране живут 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются 30 миллионов детей. Правительство разрабатывает единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетных.
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владимир путин, послание федеральному собранию, семейная ипотека, многодетные семьи
Политика, Владимир Путин, Послание Федеральному собранию, семейная ипотека, многодетные семьи
Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года
Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. С таким предложение в ходе оглашения послания Федеральному собранию выступил президент Владимир Путин.
"За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке. Эта программа действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет", — сказал Путин.
В России также запускается новый национальный проект "Семья", сообщил Путин. Он предложил помочь регионам, где уровень рождаемости ниже среднего и направить до 2030 года таким регионам не менее 75 миллиардов рублей.
Прежде программа была доступна семьям, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, теперь такой ипотекой могут воспользоваться семьи с двумя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет. Даты их рождения значения не имею. Ставка по кредиту — шесть процентов. Максимальный размер кредита аналогичен льготной ипотеке.
Ранее вице-премьер Татьяны Голикова отмечала, за последние пять лет количество многодетных семей достигло 2,3 миллиона, увеличившись на 27 процентов. Всего в стране живут 24,5 миллиона семей, в которых воспитываются 30 миллионов детей. Правительство разрабатывает единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетных.