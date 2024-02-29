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Путин предупредил о последствиях политики Запада для мировой безопасности - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин предупредил о последствиях политики Запада для мировой безопасности
Путин предупредил о последствиях политики Запада для мировой безопасности - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин предупредил о последствиях политики Запада для мировой безопасности
Действия США и их сателлитов привели к демонтажу европейской безопасности и это порождает риски для всех, заявил президент России Владимир Путин в ходе... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:01+0300
2024-02-29T13:01+0300
владимир путин
запад
украина
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Действия США и их сателлитов привели к демонтажу европейской безопасности и это порождает риски для всех, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Глава государства отметил, что страны Запада уже забыли, что такое война и считают, что происходящее на Украине — это какие-то "мультики"."Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас в условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они (Запад — ред.) думают, что для них это все — мультики какие-то", — пояснил Путин.Он также добавил, что русофобия по аналогии с другими видами идеологий национального превосходства, ослепляет и лишает разума.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
https://1prime.ru/20240229/845717662.html
запад
украина
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владимир путин, запад, украина
Владимир Путин, ЗАПАД, УКРАИНА
13:01 29.02.2024
 
Путин предупредил о последствиях политики Запада для мировой безопасности

Путин: все, что придумывает Запад грозит конфликтом с применением ядерного оружия

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Действия США и их сателлитов привели к демонтажу европейской безопасности и это порождает риски для всех, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что страны Запада уже забыли, что такое война и считают, что происходящее на Украине — это какие-то "мультики".
"Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания, они уже забыли, что такое война. Мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас в условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они (Запад — ред.) думают, что для них это все — мультики какие-то", — пояснил Путин.
Он также добавил, что русофобия по аналогии с другими видами идеологий национального превосходства, ослепляет и лишает разума.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин рассказал о просчете Запада в отношении России
12:43
Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
 
Владимир ПутинЗАПАДУКРАИНА
 
 
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