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Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике

Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике

Мировая экономика столкнулась с разрушением устоявшихся монополий и связанных с ними стереотипов, заявил президент России Владимир Путин, озвучивая послание... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:01+0300

2024-02-29T13:01+0300

2024-02-29T13:01+0300

владимир путин

послание путина федеральному собранию

экономика

брикс

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Мировая экономика столкнулась с разрушением устоявшихся монополий и связанных с ними стереотипов, заявил президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федсобранию.По словам главы государства, Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков". Он подчеркнул, что прежние монополии и связанные с ними стереотипы в глобальной экономике рушатся.Новость дополняется

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владимир путин, послание путина федеральному собранию, экономика, брикс