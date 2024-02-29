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Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике
Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике
Мировая экономика столкнулась с разрушением устоявшихся монополий и связанных с ними стереотипов, заявил президент России Владимир Путин, озвучивая послание... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:01+0300
2024-02-29T13:01+0300
владимир путин
послание путина федеральному собранию
экономика
брикс
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Мировая экономика столкнулась с разрушением устоявшихся монополий и связанных с ними стереотипов, заявил президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федсобранию.По словам главы государства, Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков". Он подчеркнул, что прежние монополии и связанные с ними стереотипы в глобальной экономике рушатся.Новость дополняется
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владимир путин, послание путина федеральному собранию, экономика, брикс
Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию, Экономика, БРИКС
13:01 29.02.2024
 
Путин заявил о разрушении стереотипов в мировой экономике

Путин: многие монополии и стереотипы в мировой экономике рушатся

© fotolia.com / Johanna GoodyearМировая экономика
Мировая экономика - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© fotolia.com / Johanna Goodyear
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Мировая экономика столкнулась с разрушением устоявшихся монополий и связанных с ними стереотипов, заявил президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федсобранию.
По словам главы государства, Россия стремится к "объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации мировой экономики, торговли, финансов, технологических рынков".
Он подчеркнул, что прежние монополии и связанные с ними стереотипы в глобальной экономике рушатся.
Новость дополняется
 
Владимир Путинпослание Путина Федеральному собраниюЭкономикаБРИКС
 
 
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