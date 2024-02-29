https://1prime.ru/20240229/845720514.html

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, заявил Путин

Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:09+0300

2024-02-29T13:09+0300

2024-02-29T13:09+0300

владимир путин

послание путина федеральному собранию

гонка вооружений

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию."Мы также понимаем, что Запад пытается втянуть нас в гонку вооружений. Тем самым измотать, повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом", — пояснил он.По его словам, заявления Вашингтона о якобы готовности к переговорам о стратегической стабильности в преддверии президентских выборов в США — это демагогия. Он также напомнил, что США уже 15 лет блокируют предложение Москвы по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который был подготовлен еще в 2008 году.Глава государства поставил задачу развивать оборонно-промышленный комплекс так, чтобы нарастить научный и технологический потенциал, рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооруженных сил РФ, "добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов".Российский лидер призвал выйти на качественно новый уровень армии и флота. По его словам, в первую очередь это касается сил общего назначения, принципов их организации, поставок в войска беспилотных ударных комплексов, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, разведки и связи, высокоточных и других средств поражений.Путин добавил, что требуется серьезно укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии".Глава государства сообщил, что в России продолжаются работы над перспективными видами вооружений, об их результатах станет известно.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.

https://1prime.ru/20240229/putin-845716799.html

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владимир путин, послание путина федеральному собранию, гонка вооружений