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Путин заявил о снижении числа бедных россиян в 2023 году - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о снижении числа бедных россиян в 2023 году
Путин заявил о снижении числа бедных россиян в 2023 году - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о снижении числа бедных россиян в 2023 году
Количество жителей России за чертой бедности в 2023 году сократилось до 13,5 миллиона человек, это все равно много, власти держат ситуации на контроле. Об этом... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:15+0300
2024-02-29T13:34+0300
владимир путин
россия
бедность
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Количество жителей России за чертой бедности в 2023 году сократилось до 13,5 миллиона человек, это все равно много, власти держат ситуации на контроле. Об этом заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федсобранию."Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона", - сказал глава государства.Он добавил, что российские власти держат этот вопрос на постоянном контроле.По словам президента, проблема бедности в стране все еще острая. Путин призвал добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже семи процентов, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза.Росстат сообщал в прошлом году, что в России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2023 года уменьшилась до 14,8 миллиона человек с 15,3 миллиона человек за аналогичный период 2022 года.
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владимир путин, россия, бедность
Владимир Путин, РОССИЯ, бедность
13:15 29.02.2024 (обновлено: 13:34 29.02.2024)
 
Путин заявил о снижении числа бедных россиян в 2023 году

Путин: число бедных россиян снизилось до 13,5 миллиона, но это все равно много

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Количество жителей России за чертой бедности в 2023 году сократилось до 13,5 миллиона человек, это все равно много, власти держат ситуации на контроле. Об этом заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федсобранию.
"Начну с одной из самых острых проблем. Это, мягко говоря, невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи. В 2000 году за чертой бедности в России находилось более 42 миллионов человек. С тех пор ситуация действительно изменилась, изменилась кардинально. По итогам прошлого года количество людей за чертой бедности снизилось до 13,5 миллиона", - сказал глава государства.
Он добавил, что российские власти держат этот вопрос на постоянном контроле.
По словам президента, проблема бедности в стране все еще острая. Путин призвал добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже семи процентов, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза.
Росстат сообщал в прошлом году, что в России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2023 года уменьшилась до 14,8 миллиона человек с 15,3 миллиона человек за аналогичный период 2022 года.
 
Владимир ПутинРОССИЯбедность
 
 
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