https://1prime.ru/20240229/845722883.html

"Бросай пить — вставай на лыжи": Путин обратился к россиянам

"Бросай пить — вставай на лыжи": Путин обратился к россиянам - 29.02.2024, ПРАЙМ

"Бросай пить — вставай на лыжи": Путин обратился к россиянам

Пришло время для ведения здорового образа жизни, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин . | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:22+0300

2024-02-29T13:22+0300

2024-02-29T13:27+0300

владимир путин

ндфл

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Пришло время для ведения здорового образа жизни, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин ."Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: бросай пить - вставай на лыжи. Вот это тот самый момент такой настал", - сказал он.Глава государства также сообщил, что в России будут предоставлять налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО.Путин также отметил, что в стране значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого. По его словам, наблюдается "заметный хороший результат" и это, безусловно, сказывается на здоровье нации.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.

https://1prime.ru/20240229/putin-845722508.html

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владимир путин, ндфл