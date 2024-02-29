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"Бросай пить — вставай на лыжи": Путин обратился к россиянам - 29.02.2024, ПРАЙМ
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"Бросай пить — вставай на лыжи": Путин обратился к россиянам
"Бросай пить — вставай на лыжи": Путин обратился к россиянам - 29.02.2024, ПРАЙМ
"Бросай пить — вставай на лыжи": Путин обратился к россиянам
Пришло время для ведения здорового образа жизни, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин . | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:22+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Пришло время для ведения здорового образа жизни, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин ."Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: бросай пить - вставай на лыжи. Вот это тот самый момент такой настал", - сказал он.Глава государства также сообщил, что в России будут предоставлять налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО.Путин также отметил, что в стране значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого. По его словам, наблюдается "заметный хороший результат" и это, безусловно, сказывается на здоровье нации.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
https://1prime.ru/20240229/putin-845722508.html
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владимир путин, ндфл
Владимир Путин, НДФЛ
13:22 29.02.2024 (обновлено: 13:27 29.02.2024)
 
"Бросай пить — вставай на лыжи": Путин обратился к россиянам

Путин: настало время для здорового образа жизни, бросай пить — вставай на лыжи

© fotolia.com / Gorilla " Горнолыжный подъемник
 Горнолыжный подъемник - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© fotolia.com / Gorilla
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Пришло время для ведения здорового образа жизни, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин .
"Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: бросай пить - вставай на лыжи. Вот это тот самый момент такой настал", - сказал он.
Глава государства также сообщил, что в России будут предоставлять налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию и сдает нормы ГТО.
Путин также отметил, что в стране значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого. По его словам, наблюдается "заметный хороший результат" и это, безусловно, сказывается на здоровье нации.
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин поручил отработать новую модель оплаты труда бюджетников
13:21
Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
 
Владимир ПутинНДФЛ
 
 
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