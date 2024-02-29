https://1prime.ru/20240229/845723909.html
Путин ожидает удвоения российского фондового рынка к 2030 году
Путин ожидает удвоения российского фондового рынка к 2030 году - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин ожидает удвоения российского фондового рынка к 2030 году
Капитализация отечественного фондового рынка к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66 процентов ВВП, заявил президент России... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:29+0300
2024-02-29T13:29+0300
2024-02-29T14:36+0300
владимир путин
фондовый рынок
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Капитализация отечественного фондового рынка к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66 процентов ВВП, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию."Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы", — сказал он.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.Под капитализацией фондового рынка понимается стоимость всех выпущенных на нем ценных бумаг. Показатель является основной оценкой рынка, которую можно посчитать, умножив количество всех эмитированных бумаг на их рыночные цены.
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владимир путин, фондовый рынок
Владимир Путин, фондовый рынок
Путин ожидает удвоения российского фондового рынка к 2030 году
Путин: капитализация отечественного фондового рынка к 2030 году должна удвоиться
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Капитализация отечественного фондового рынка к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66 процентов ВВП, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
"Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП. При этом важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы", — сказал он.
Путин ждет роста к 2030 году объема инвестиций в ключевых отраслях на 70%
В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
Под капитализацией фондового рынка понимается стоимость всех выпущенных на нем ценных бумаг. Показатель является основной оценкой рынка, которую можно посчитать, умножив количество всех эмитированных бумаг на их рыночные цены.