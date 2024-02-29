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Путин: российская экономика росла темпами выше мировой

Путин: российская экономика росла темпами выше мировой - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин: российская экономика росла темпами выше мировой

Темпы роста российской экономики в 2023 году были выше мировой, страна опередила государства "Большой семерки", сообщил президент Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:32+0300

2024-02-29T13:32+0300

2024-02-29T13:32+0300

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики в 2023 году были выше мировой, страна опередила государства "Большой семерки", сообщил президент Владимир Путин. Глава государства огласил послание Федеральному Собранию."В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой "Большой семерки", - сказал он.По словам Путина, отечественная экономика становится более сложной, технологичной и устойчивой. Доля несырьевых отраслей в структуре роста уверено превышает 90 процентов, пояснил он. Президент указал, что значительную роль в экономическом росте страны сыграл фундаментальный запас прочности, сделанный за последние десятилетия.Глава государства подчеркнул, что Россия является крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП и паритету покупательной способности. По его словам, в юлжайшей перспективе страна войдет в четверку крупнейших экономик мира.Премьер-министр России Михаил Мишустин в прошлом году заявлял, что период адаптации отечественной экономики в основном пройден.

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владимир путин, россия, экономика