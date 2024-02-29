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Путин призвал российский бизнес не уводить деньги за рубеж

Путин призвал российский бизнес не уводить деньги за рубеж - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин призвал российский бизнес не уводить деньги за рубеж

Бизнес не должен уводить деньги на Запад, тогда не придется решать вопрос, как их вернуть, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного оглашения послания... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:33+0300

2024-02-29T13:33+0300

2024-02-29T13:57+0300

владимир путин

послание федеральному собранию

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Бизнес не должен уводить деньги на Запад, тогда не придется решать вопрос, как их вернуть, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного оглашения послания Федеральному собранию."Теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопрос, как вернуть", - сказал он.Он подчеркнул, что отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не уводить деньги за рубеж. Как выяснилось, там весьма легко все потерять. Необходимо вкладывать ресурсы в Россию, в регионы, в развитие бизнеса и подготовку кадров.По словам президента, "самая надежная защита капитала - наша суверенная страна". Никому не позволено обижать бизнес, задача государства - помогать. Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, можно доверять. С 2025 года должен начаться переход на риск-ориентированный подход. Число проверок при нем будет минимизировано.Глава государства предложил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен. "Я прошу правительство предоставить на этот счёт конкретные предложения. Мы много раз об этом говорили. Пожалуйста. Предложения уже созрели по сути", - сказал Путин.Кроме того, некрупный бизнес должен иметь право раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода.Путин поручил с 2025 года предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих на общий порядок налогообложения.

https://1prime.ru/20240229/845724410.html

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владимир путин, послание федеральному собранию