https://1prime.ru/20240229/845724537.html
Путин призвал российский бизнес не уводить деньги за рубеж
Путин призвал российский бизнес не уводить деньги за рубеж - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин призвал российский бизнес не уводить деньги за рубеж
Бизнес не должен уводить деньги на Запад, тогда не придется решать вопрос, как их вернуть, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного оглашения послания... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:33+0300
2024-02-29T13:33+0300
2024-02-29T13:57+0300
владимир путин
послание федеральному собранию
https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845724134_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_8187007ff860d4cafdfd2ed005dc3cc9.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Бизнес не должен уводить деньги на Запад, тогда не придется решать вопрос, как их вернуть, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного оглашения послания Федеральному собранию."Теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопрос, как вернуть", - сказал он.Он подчеркнул, что отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не уводить деньги за рубеж. Как выяснилось, там весьма легко все потерять. Необходимо вкладывать ресурсы в Россию, в регионы, в развитие бизнеса и подготовку кадров.По словам президента, "самая надежная защита капитала - наша суверенная страна". Никому не позволено обижать бизнес, задача государства - помогать. Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, можно доверять. С 2025 года должен начаться переход на риск-ориентированный подход. Число проверок при нем будет минимизировано.Глава государства предложил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен. "Я прошу правительство предоставить на этот счёт конкретные предложения. Мы много раз об этом говорили. Пожалуйста. Предложения уже созрели по сути", - сказал Путин.Кроме того, некрупный бизнес должен иметь право раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода.Путин поручил с 2025 года предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих на общий порядок налогообложения.
https://1prime.ru/20240229/845724410.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845724134_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eae6eb703d1943ecee722ce5294cc098.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, послание федеральному собранию
Владимир Путин, Послание Федеральному собранию
Путин призвал российский бизнес не уводить деньги за рубеж
Путин: не надо уводить деньги на Запад, чтобы не пришлось думать, как их вернуть
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Бизнес не должен уводить деньги на Запад, тогда не придется решать вопрос, как их вернуть, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодного оглашения послания Федеральному собранию.
"Теперь мы с коллегами из бизнеса встречаемся и думаем, как бы им помочь что-то вытащить оттуда. Но не надо туда уводить, и тогда не будем решать вопрос, как вернуть", - сказал он.
Он подчеркнул, что отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не уводить деньги за рубеж. Как выяснилось, там весьма легко все потерять. Необходимо вкладывать ресурсы в Россию, в регионы, в развитие бизнеса и подготовку кадров.
Путин: российская экономика росла темпами выше мировой
По словам президента, "самая надежная защита капитала - наша суверенная страна". Никому не позволено обижать бизнес, задача государства - помогать. Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, можно доверять. С 2025 года должен начаться переход на риск-ориентированный подход. Число проверок при нем будет минимизировано.
Глава государства предложил кабмину проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.
Налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен.
"Я прошу правительство предоставить на этот счёт конкретные предложения. Мы много раз об этом говорили. Пожалуйста. Предложения уже созрели по сути", - сказал Путин.
Кроме того, некрупный бизнес должен иметь право раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода.
Путин поручил с 2025 года предусмотреть механизм плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих на общий порядок налогообложения.