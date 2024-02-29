https://1prime.ru/20240229/845724668.html

Путин объявил о запуске нового национального проекта "Кадры"

Путин объявил о запуске нового национального проекта "Кадры" - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин объявил о запуске нового национального проекта "Кадры"

В России будет запущен новый национальный проект "Кадры", заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:34+0300

2024-02-29T13:34+0300

2024-02-29T14:25+0300

россия

владимир путин

послание федеральному собранию

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. В России будет запущен новый национальный проект "Кадры", заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что проблема с кадрами в России останется актуальной на ближайшие годы.Глава государства подчеркнул важность того, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, которые готовы трудиться в экономике XXI века. По его словам, на достижение этой цели будет направлен новый нацпроект "Кадры".При этом Путин отметил, что нехватка квалифицированных кадров и собственных передовых технологий по ряду направлений – это риски для роста экономики России."Мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста нашего развития в целом, - заявил глава государства. - Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии или их отсутствие по некоторым направлениям. Здесь нужно работать на опережение".Национальные проекты — инструмент социально-экономического развития государства, призванный вывести приоритетные отрасли на новый уровень.

https://1prime.ru/20240229/845722883.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, послание федеральному собранию