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Путин объявил о запуске нового национального проекта "Кадры" - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин объявил о запуске нового национального проекта "Кадры"
Путин объявил о запуске нового национального проекта "Кадры" - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин объявил о запуске нового национального проекта "Кадры"
В России будет запущен новый национальный проект "Кадры", заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:34+0300
2024-02-29T14:25+0300
россия
владимир путин
послание федеральному собранию
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. В России будет запущен новый национальный проект "Кадры", заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию.Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что проблема с кадрами в России останется актуальной на ближайшие годы.Глава государства подчеркнул важность того, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, которые готовы трудиться в экономике XXI века. По его словам, на достижение этой цели будет направлен новый нацпроект "Кадры".При этом Путин отметил, что нехватка квалифицированных кадров и собственных передовых технологий по ряду направлений – это риски для роста экономики России."Мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста нашего развития в целом, - заявил глава государства. - Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии или их отсутствие по некоторым направлениям. Здесь нужно работать на опережение".Национальные проекты — инструмент социально-экономического развития государства, призванный вывести приоритетные отрасли на новый уровень.
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россия, владимир путин, послание федеральному собранию
РОССИЯ, Владимир Путин, Послание Федеральному собранию
13:34 29.02.2024 (обновлено: 14:25 29.02.2024)
 
Путин объявил о запуске нового национального проекта "Кадры"

Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске нацпроекта "Кадры"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. В России будет запущен новый национальный проект "Кадры", заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что проблема с кадрами в России останется актуальной на ближайшие годы.
Глава государства подчеркнул важность того, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, которые готовы трудиться в экономике XXI века. По его словам, на достижение этой цели будет направлен новый нацпроект "Кадры".
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При этом Путин отметил, что нехватка квалифицированных кадров и собственных передовых технологий по ряду направлений – это риски для роста экономики России.
"Мы понимаем, какие риски и факторы могут привести к замедлению экономического роста нашего развития в целом, - заявил глава государства. - Это в первую очередь нехватка квалифицированных кадров и собственные передовые технологии или их отсутствие по некоторым направлениям. Здесь нужно работать на опережение".
Национальные проекты — инструмент социально-экономического развития государства, призванный вывести приоритетные отрасли на новый уровень.
 
РОССИЯВладимир ПутинПослание Федеральному собранию
 
 
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