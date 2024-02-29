https://1prime.ru/20240229/845725306.html

Путин ожидает форсированного индустриального развития в России

Путин ожидает форсированного индустриального развития в России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин ожидает форсированного индустриального развития в России

Уровень валовой добавленной стоимости в отечественной обрабатывающей промышленности к 2030 году должен вырасти как минимум на 40% к 2022 году, заявил президент... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:38+0300

2024-02-29T13:38+0300

2024-02-29T13:38+0300

владимир путин

обрабатывающая промышленность

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Уровень валовой добавленной стоимости в отечественной обрабатывающей промышленности к 2030 году должен вырасти как минимум на 40% к 2022 году, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. "В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности должен увеличиться не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом", — сказал он и отметил, что "такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысяч новых производств, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест". Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.

https://1prime.ru/20240229/845723909.html

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владимир путин, обрабатывающая промышленность