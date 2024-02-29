Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин ожидает форсированного индустриального развития в России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/845725306.html
Путин ожидает форсированного индустриального развития в России
Путин ожидает форсированного индустриального развития в России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин ожидает форсированного индустриального развития в России
Уровень валовой добавленной стоимости в отечественной обрабатывающей промышленности к 2030 году должен вырасти как минимум на 40% к 2022 году, заявил президент... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:38+0300
2024-02-29T13:38+0300
владимир путин
обрабатывающая промышленность
https://1prime.ru/img/83885/30/838853058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5834f8cf568139594f7693cc90f61b44.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Уровень валовой добавленной стоимости в отечественной обрабатывающей промышленности к 2030 году должен вырасти как минимум на 40% к 2022 году, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. "В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности должен увеличиться не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом", — сказал он и отметил, что "такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысяч новых производств, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест". Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
https://1prime.ru/20240229/845723909.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83885/30/838853058_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_fd863f583ff117b0395375b571933c94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, обрабатывающая промышленность
Владимир Путин, обрабатывающая промышленность
13:38 29.02.2024
 
Путин ожидает форсированного индустриального развития в России

Путин: ВДС в обрабатывающей промышленности к 2030 году должна быть не ниже 140%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛитейное производство
Литейное производство - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Уровень валовой добавленной стоимости в отечественной обрабатывающей промышленности к 2030 году должен вырасти как минимум на 40% к 2022 году, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"В предстоящие шесть лет уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности должен увеличиться не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом", — сказал он и отметил, что "такое форсированное индустриальное развитие означает создание тысяч новых производств, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест".
Котировки, сток
Путин ожидает удвоения российского фондового рынка к 2030 году
13:29
Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
 
Владимир Путинобрабатывающая промышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала