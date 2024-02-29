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Путин призвал сделать Россию одним из лидеров по числу промышленных роботов

Путин призвал сделать Россию одним из лидеров по числу промышленных роботов - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин призвал сделать Россию одним из лидеров по числу промышленных роботов

Президент России Владимир Путин призвал сделать Россию к 2030 году войти в число 25 государств-лидеров по числу промышленных роботов. Такое поручение глава... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:41+0300

2024-02-29T13:41+0300

2024-02-29T13:42+0300

владимир путин

послание путина федеральному собранию

робототехника

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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал сделать Россию к 2030 году войти в число 25 государств-лидеров по числу промышленных роботов. Такое поручение глава государства дал в ходе оглашения послания Федеральному Собранию. "К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом", - сказал он.Президент добавил, что проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления российских экономики и промышленности.Промышленный робот — предназначенный для выполнения двигательных и управляющих функций в производственном процессе манипуляционный робот, то есть автоматическое устройство, состоящее из манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, которое формирует управляющие воздействия, задающие требуемые движения исполнительных органов манипулятора. Применяется для перемещения предметов производства и выполнения различных технологических операций.

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владимир путин, послание путина федеральному собранию, робототехника