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Путин призвал сделать Россию одним из лидеров по числу промышленных роботов
Путин призвал сделать Россию одним из лидеров по числу промышленных роботов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин призвал сделать Россию одним из лидеров по числу промышленных роботов
Президент России Владимир Путин призвал сделать Россию к 2030 году войти в число 25 государств-лидеров по числу промышленных роботов. Такое поручение глава... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:41+0300
2024-02-29T13:41+0300
2024-02-29T13:42+0300
владимир путин
послание путина федеральному собранию
робототехника
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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал сделать Россию к 2030 году войти в число 25 государств-лидеров по числу промышленных роботов. Такое поручение глава государства дал в ходе оглашения послания Федеральному Собранию. "К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом", - сказал он.Президент добавил, что проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления российских экономики и промышленности.Промышленный робот — предназначенный для выполнения двигательных и управляющих функций в производственном процессе манипуляционный робот, то есть автоматическое устройство, состоящее из манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, которое формирует управляющие воздействия, задающие требуемые движения исполнительных органов манипулятора. Применяется для перемещения предметов производства и выполнения различных технологических операций.
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владимир путин, послание путина федеральному собранию, робототехника
Владимир Путин, послание Путина Федеральному собранию, Робототехника
Путин призвал сделать Россию одним из лидеров по числу промышленных роботов
Путин: РФ должна к 2030 г стать одним из лидеров по числу промышленных роботов
МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал сделать Россию к 2030 году войти в число 25 государств-лидеров по числу промышленных роботов. Такое поручение глава государства дал в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.
"К 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира. Знаете, если иметь в виду то, что у нас есть сегодня, это будет хорошим результатом", - сказал он.
Президент добавил, что проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления российских экономики и промышленности.
Промышленный робот — предназначенный для выполнения двигательных и управляющих функций в производственном процессе манипуляционный робот, то есть автоматическое устройство, состоящее из манипулятора и перепрограммируемого устройства управления, которое формирует управляющие воздействия, задающие требуемые движения исполнительных органов манипулятора. Применяется для перемещения предметов производства и выполнения различных технологических операций.