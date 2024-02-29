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Путин ждет роста к 2030 году объема инвестиций в ключевых отраслях на 70% - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин ждет роста к 2030 году объема инвестиций в ключевых отраслях на 70%
Путин ждет роста к 2030 году объема инвестиций в ключевых отраслях на 70% - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин ждет роста к 2030 году объема инвестиций в ключевых отраслях на 70%
Объем инвестиций в ключевых отраслях отечественной экономики к 2030 году должен увеличиться на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:46+0300
2024-02-29T13:47+0300
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Объем инвестиций в ключевых отраслях отечественной экономики к 2030 году должен увеличиться на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. "Мы ставим цель: к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Кстати, здесь у нас динамика хорошая, хоть хочется сказать даже очень хорошая, но хорошая. Темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8,6%, а план был 4,5%. В 2020 году - 15,9% при плане 9,5%", — сказал он. Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
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владимир путин
Владимир Путин
13:46 29.02.2024 (обновлено: 13:47 29.02.2024)
 
Путин ждет роста к 2030 году объема инвестиций в ключевых отраслях на 70%

Путин: к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях в РФ должен прибавить 70%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкУничтожение старых банкнот в Банке России
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© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Объем инвестиций в ключевых отраслях отечественной экономики к 2030 году должен увеличиться на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
"Мы ставим цель: к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Кстати, здесь у нас динамика хорошая, хоть хочется сказать даже очень хорошая, но хорошая. Темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8,6%, а план был 4,5%. В 2020 году - 15,9% при плане 9,5%", — сказал он.
Литейное производство - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин ожидает форсированного индустриального развития в России
13:38
Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
 
Владимир Путин
 
 
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