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Путин ждет роста к 2030 году объема инвестиций в ключевых отраслях на 70%

Путин ждет роста к 2030 году объема инвестиций в ключевых отраслях на 70% - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин ждет роста к 2030 году объема инвестиций в ключевых отраслях на 70%

Объем инвестиций в ключевых отраслях отечественной экономики к 2030 году должен увеличиться на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:46+0300

2024-02-29T13:46+0300

2024-02-29T13:47+0300

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Объем инвестиций в ключевых отраслях отечественной экономики к 2030 году должен увеличиться на 70%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. "Мы ставим цель: к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Кстати, здесь у нас динамика хорошая, хоть хочется сказать даже очень хорошая, но хорошая. Темп роста инвестиций накопленным итогом в 2021 году составил 8,6%, а план был 4,5%. В 2020 году - 15,9% при плане 9,5%", — сказал он. Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.

https://1prime.ru/20240229/845725306.html

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владимир путин