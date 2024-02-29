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Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат
Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат
Президент России Владимир Путин предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:47+0300
2024-02-29T14:26+0300
владимир путин
послание федеральному собранию
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады."И, конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках", - сказал Путин в своем послании к Федеральному собранию.Также будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 миллиона рублей. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространим единый налоговый вычет, напомнил президент.В целом, банковская система и фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в российскую экономику, в ее реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования, подчеркнул Путин.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
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владимир путин, послание федеральному собранию
Владимир Путин, Послание Федеральному собранию
13:47 29.02.2024 (обновлено: 14:26 29.02.2024)
 
Путин предложил запустить безотзывный сберегательный сертификат

Путин: надо запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил запустить новый инструмент - безотзывный сберегательный сертификат, по которому граждане смогли бы размещать свои средства в банках на срок более трех лет под более высокий процент, чем обычные вклады.
"И, конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 миллиона рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках", - сказал Путин в своем послании к Федеральному собранию.
Также будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 миллиона рублей. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тысяч рублей в год распространим единый налоговый вычет, напомнил президент.
В целом, банковская система и фондовый рынок должны в полной мере обеспечивать приток капитала в российскую экономику, в ее реальный сектор, в том числе через механизмы проектного и акционерного финансирования, подчеркнул Путин.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
 
Владимир ПутинПослание Федеральному собранию
 
 
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