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Путин назвал Россию лидером на рынке пшеницы - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал Россию лидером на рынке пшеницы
Путин назвал Россию лидером на рынке пшеницы - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Россию лидером на рынке пшеницы
Россия является лидером на мировом рынке пшеницы, входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия в мире, заявил глава государства Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:49+0300
2024-02-29T13:50+0300
пшеница
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия является лидером на мировом рынке пшеницы, входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия в мире, заявил глава государства Владимир Путин.Президент 29 февраля озвычил послание Федеральному Собранию."Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себе продовольствие, Россия – лидер на глобальном рынке пшеницы. Мы входим в двадцатку ведущих стран экспортеров продуктов питания", - сказал он.На этом фоне Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за впечатляющие результаты.Ранее руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" (крупнейший российский оператор в сегменте перевозок аграрных грузов) Игорь Павенский отмечал, что экспортный потенциал российской пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году оценивается в 52,5 миллиона тонн, означая возможность нового рекорда ее экспорта.
https://1prime.ru/20240222/843143440.html
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пшеница, россия, владимир путин
Пшеница, РОССИЯ, Владимир Путин
13:49 29.02.2024 (обновлено: 13:50 29.02.2024)
 
Путин назвал Россию лидером на рынке пшеницы

Путин: Россия входит в двадцатку крупнейших поставщиков пшеницы в мире

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия является лидером на мировом рынке пшеницы, входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия в мире, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент 29 февраля озвычил послание Федеральному Собранию.
"Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себе продовольствие, Россия – лидер на глобальном рынке пшеницы. Мы входим в двадцатку ведущих стран экспортеров продуктов питания", - сказал он.
На этом фоне Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за впечатляющие результаты.
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
В Минсельхозе сообщили о снижении пошлины на экспорт пшеницы с 28 февраля
22 февраля, 13:42
Ранее руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" (крупнейший российский оператор в сегменте перевозок аграрных грузов) Игорь Павенский отмечал, что экспортный потенциал российской пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году оценивается в 52,5 миллиона тонн, означая возможность нового рекорда ее экспорта.
 
ПшеницаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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