https://1prime.ru/20240229/845727258.html

Путин назвал Россию лидером на рынке пшеницы

Путин назвал Россию лидером на рынке пшеницы - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин назвал Россию лидером на рынке пшеницы

Россия является лидером на мировом рынке пшеницы, входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия в мире, заявил глава государства Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:49+0300

2024-02-29T13:49+0300

2024-02-29T13:50+0300

пшеница

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Россия является лидером на мировом рынке пшеницы, входит в двадцатку крупнейших поставщиков продовольствия в мире, заявил глава государства Владимир Путин.Президент 29 февраля озвычил послание Федеральному Собранию."Сейчас мы не только полностью обеспечиваем себе продовольствие, Россия – лидер на глобальном рынке пшеницы. Мы входим в двадцатку ведущих стран экспортеров продуктов питания", - сказал он.На этом фоне Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за впечатляющие результаты.Ранее руководитель направления анализа аграрных рынков АО "Русагротранс" (крупнейший российский оператор в сегменте перевозок аграрных грузов) Игорь Павенский отмечал, что экспортный потенциал российской пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году оценивается в 52,5 миллиона тонн, означая возможность нового рекорда ее экспорта.

https://1prime.ru/20240222/843143440.html

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пшеница, россия, владимир путин