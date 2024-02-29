https://1prime.ru/20240229/845728243.html

Мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин

Мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ

Мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин

Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T13:57+0300

2024-02-29T13:57+0300

2024-02-29T13:57+0300

владимир путин

https://1prime.ru/img/76182/78/761827804_0:102:1950:1199_1920x0_80_0_0_2b7198d06e07aeb838e5cde8b49febe7.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "Мы пошли на такое решение, как временные моратории на проверки. Эта мера себя полностью оправдала. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять. Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса", — сказал он. Глава государства добавил, что с учетом наработанного опыта можно полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно, "там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок". Путин также заявил, что налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен . Он поручил правительству предоставить на этот счет конкретные предложения.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.

https://1prime.ru/20240229/putin-845726917.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин