https://1prime.ru/20240229/845728243.html
Мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин
Мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин - 29.02.2024, ПРАЙМ
Мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин
Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T13:57+0300
2024-02-29T13:57+0300
2024-02-29T13:57+0300
владимир путин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "Мы пошли на такое решение, как временные моратории на проверки. Эта мера себя полностью оправдала. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять. Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса", — сказал он. Глава государства добавил, что с учетом наработанного опыта можно полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно, "там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок". Путин также заявил, что налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен . Он поручил правительству предоставить на этот счет конкретные предложения.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
https://1prime.ru/20240229/putin-845726917.html
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владимир путин
Мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин
Путин: временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
"Мы пошли на такое решение, как временные моратории на проверки. Эта мера себя полностью оправдала. Компаниям, которые гарантируют высокое качество товаров и услуг, несут ответственность перед потребителями, действительно можно и нужно доверять. Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса", — сказал он.
Глава государства добавил, что с учетом наработанного опыта можно полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно, "там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок".
Путин также заявил, что налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса должен быть смягчен . Он поручил правительству предоставить на этот счет конкретные предложения.
Путин призвал снизить долю импорта в России
Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.