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Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз
Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз
Совокупная мощность российских суперкомпьютеров должна быть увеличена в десять раз к 2030 году, задача выполнима. Такое поручение президент Владмир Путин дал,... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:00+0300
2024-02-29T14:00+0300
владимир путин
ии
суперкомпьютер
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Совокупная мощность российских суперкомпьютеров должна быть увеличена в десять раз к 2030 году, задача выполнима. Такое поручение президент Владмир Путин дал, оглашая послание Федсобранию.Глава государства призвал к 2030 году увеличить совокупную мощность российских суперкомпьютеров не менее чем в десять раз."В целом, необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение", - добавил Путин.Президент также заявил, что Россию нужно сделать самодостаточной и конкурентоспособной в области искусственного интеллекта. По его слвам, соответствующие цели поставлены в обновленной редакции Национальной стратегии развития ИИ.Суперкомпьютер — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.
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владимир путин, ии, суперкомпьютер
Владимир Путин, ИИ, суперкомпьютер
14:00 29.02.2024
 
Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз

Путин поручил увеличить в 10 раз совокупную мощность российских суперкомпьютеров

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСуперкомпьютер
Суперкомпьютер - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Совокупная мощность российских суперкомпьютеров должна быть увеличена в десять раз к 2030 году, задача выполнима. Такое поручение президент Владмир Путин дал, оглашая послание Федсобранию.
Глава государства призвал к 2030 году увеличить совокупную мощность российских суперкомпьютеров не менее чем в десять раз.
"В целом, необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение", - добавил Путин.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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Вчера, 10:30
Президент также заявил, что Россию нужно сделать самодостаточной и конкурентоспособной в области искусственного интеллекта. По его слвам, соответствующие цели поставлены в обновленной редакции Национальной стратегии развития ИИ.
Суперкомпьютер — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.
 
Владимир ПутинИИсуперкомпьютер
 
 
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