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Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз

Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин поручил увеличить мощность отечественных суперкомпьютеров в 10 раз

Совокупная мощность российских суперкомпьютеров должна быть увеличена в десять раз к 2030 году, задача выполнима. Такое поручение президент Владмир Путин дал,... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:00+0300

2024-02-29T14:00+0300

2024-02-29T14:00+0300

владимир путин

ии

суперкомпьютер

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Совокупная мощность российских суперкомпьютеров должна быть увеличена в десять раз к 2030 году, задача выполнима. Такое поручение президент Владмир Путин дал, оглашая послание Федсобранию.Глава государства призвал к 2030 году увеличить совокупную мощность российских суперкомпьютеров не менее чем в десять раз."В целом, необходимо развивать всю инфраструктуру экономики данных. Я прошу правительство предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, которые производят оборудование для хранения и обработки данных, а также создают программное обеспечение", - добавил Путин.Президент также заявил, что Россию нужно сделать самодостаточной и конкурентоспособной в области искусственного интеллекта. По его слвам, соответствующие цели поставлены в обновленной редакции Национальной стратегии развития ИИ.Суперкомпьютер — специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений компьютеры общего пользования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, ии, суперкомпьютер