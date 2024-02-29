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Путин потребовал не обижать бизнес, а помогать ему - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин потребовал не обижать бизнес, а помогать ему
Путин потребовал не обижать бизнес, а помогать ему - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин потребовал не обижать бизнес, а помогать ему
Никому — ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов не позволено "обижать бизнес", заявил президент России Владимир Путин в ходе... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:05+0300
2024-02-29T14:27+0300
владимир путин
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Никому — ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов не позволено "обижать бизнес", заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.Он отметил, что задача государства — оказывать бизнесу помощь. "Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных, патриотических позициях. И бизнес, который работает здесь, в России должен иметь гарантии неприкосновенности, собственности, активов и своих новых вложений... Никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, никому не позволено притеснять людей, переступать закон или использовать его в корыстных целях", — заявил глава государства. Он призвал помогать людям, в том числе из предпринимательской среды, так как они создают рабочие места. Путин указал на взаимосвязь вложения СИДА, защиты инвестиций и защиты прав. По его словам, это интересах государства, всего общества, в интересах миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса, крупного, среднего, малого.
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владимир путин, поддержка бизнеса
Владимир Путин, поддержка бизнеса
14:05 29.02.2024 (обновлено: 14:27 29.02.2024)
 
Путин потребовал не обижать бизнес, а помогать ему

Путин: никому не позволено обижать бизнес, задача государства — помогать ему

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Никому — ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов не позволено "обижать бизнес", заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Он отметил, что задача государства — оказывать бизнесу помощь.
"Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных, патриотических позициях. И бизнес, который работает здесь, в России должен иметь гарантии неприкосновенности, собственности, активов и своих новых вложений... Никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, никому не позволено притеснять людей, переступать закон или использовать его в корыстных целях", — заявил глава государства.
Контроль - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин
13:57
Он призвал помогать людям, в том числе из предпринимательской среды, так как они создают рабочие места.
Путин указал на взаимосвязь вложения СИДА, защиты инвестиций и защиты прав. По его словам, это интересах государства, всего общества, в интересах миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса, крупного, среднего, малого.
 
Владимир Путинподдержка бизнеса
 
 
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