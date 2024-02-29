https://1prime.ru/20240229/845729173.html

Путин потребовал не обижать бизнес, а помогать ему

Путин потребовал не обижать бизнес, а помогать ему - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин потребовал не обижать бизнес, а помогать ему

Никому — ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов не позволено "обижать бизнес", заявил президент России Владимир Путин в ходе... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:05+0300

2024-02-29T14:05+0300

2024-02-29T14:27+0300

владимир путин

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Никому — ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов не позволено "обижать бизнес", заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.Он отметил, что задача государства — оказывать бизнесу помощь. "Абсолютное большинство предпринимателей стоит на отечественных, патриотических позициях. И бизнес, который работает здесь, в России должен иметь гарантии неприкосновенности, собственности, активов и своих новых вложений... Никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, никому не позволено притеснять людей, переступать закон или использовать его в корыстных целях", — заявил глава государства. Он призвал помогать людям, в том числе из предпринимательской среды, так как они создают рабочие места. Путин указал на взаимосвязь вложения СИДА, защиты инвестиций и защиты прав. По его словам, это интересах государства, всего общества, в интересах миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса, крупного, среднего, малого.

https://1prime.ru/20240229/845728243.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, поддержка бизнеса