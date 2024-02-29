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Сенатор прокомментировал "детские" налоговые вычеты

Сенатор прокомментировал "детские" налоговые вычеты - 29.02.2024, ПРАЙМ

Сенатор прокомментировал "детские" налоговые вычеты

Предложенные президентом РФ налоговые вычеты на детей коснутся почти каждой четвертой российской семьи, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:06+0300

2024-02-29T14:06+0300

2024-02-29T14:06+0300

совфед

послание путина федеральному собранию

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Предложенные президентом РФ налоговые вычеты на детей коснутся почти каждой четвертой российской семьи, сказал РИА Новости замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил увеличить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего и каждого последующего ребенка - до 6 тысяч рублей в месяц. "Увеличение вычета по НДФЛ на второго ребёнка, третьего и последующих детей в два раза - серьёзная стимулирующая мера, способная поддержать многодетность. На сегодняшний день в стране проживает порядка семи миллионов семей с двумя детьми, и более двух миллионов семей - с 3 и более детьми. Поэтому данная мера коснется почти каждой четвертой российской семьи", - сказал сенатор. При этом очень важно, чтобы выпадающие доходы регионов, а НДФЛ поступает в региональные и муниципальные бюджеты, были компенсированы федеральным бюджетом, добавил политик. Шендерюк-Жидков также отметил, что "маткапитал стал важным инструментом поддержки семьи". "Поэтому его продление - важная ожидаемая норма с учётом того, что семья и её благополучие становится главной целью российской внутренней политики", - заключил парламентарий. Президент России предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум до 2030 года. -0-

https://1prime.ru/20240228/844790932.html

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совфед, послание путина федеральному собранию