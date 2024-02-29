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Путин: ипотеку со льготной ставкой 2% могут получить участники СВО - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин: ипотеку со льготной ставкой 2% могут получить участники СВО
Путин: ипотеку со льготной ставкой 2% могут получить участники СВО - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин: ипотеку со льготной ставкой 2% могут получить участники СВО
Участники специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии могут взять ипотеку со льготной ставкой в два процента, заявил... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:09+0300
2024-02-29T14:10+0300
россия
владимир путин
ипотека
сво
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Участники специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии могут взять ипотеку со льготной ставкой в два процента, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию."Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции", — отметил Путин.Российский лидер уточнил, что дополнительно 120 миллиардов рублей направят на комплексное развитие территории под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
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россия, владимир путин, ипотека, сво
РОССИЯ, Владимир Путин, ипотека, СВО
14:09 29.02.2024 (обновлено: 14:10 29.02.2024)
 
Путин: ипотеку со льготной ставкой 2% могут получить участники СВО

Путин: ипотеку со льготной ставкой два процента смогут получать участники спецоперации

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Участники специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии могут взять ипотеку со льготной ставкой в два процента, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
"Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции", — отметил Путин.
Российский лидер уточнил, что дополнительно 120 миллиардов рублей направят на комплексное развитие территории под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Сбербанк поприветствовал продление семейной ипотеки до 2030 года
13:55
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
 
РОССИЯВладимир ПутинипотекаСВО
 
 
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