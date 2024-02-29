https://1prime.ru/20240229/845729649.html

Путин: ипотеку со льготной ставкой 2% могут получить участники СВО

Путин: ипотеку со льготной ставкой 2% могут получить участники СВО - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин: ипотеку со льготной ставкой 2% могут получить участники СВО

Участники специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии могут взять ипотеку со льготной ставкой в два процента, заявил... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:09+0300

2024-02-29T14:09+0300

2024-02-29T14:10+0300

россия

владимир путин

ипотека

сво

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Участники специальной военной операции, жители Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии могут взять ипотеку со льготной ставкой в два процента, заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию."Также продолжим специальные ипотечные программы со ставкой два процента для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции", — отметил Путин.Российский лидер уточнил, что дополнительно 120 миллиардов рублей направят на комплексное развитие территории под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, ипотека, сво