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Путин пригласил иностранцев осуществлять перевозки по Севморпути

Путин пригласил иностранцев осуществлять перевозки по Севморпути - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин пригласил иностранцев осуществлять перевозки по Севморпути

Президент России Владимир Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:25+0300

2024-02-29T14:25+0300

2024-02-29T14:29+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути."В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора. В прошлом году по нему прошло 36 миллионов тонн грузов - это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского союза. Обеспечим круглогодичную навигацию на Севморпути", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.

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россия, владимир путин, смп