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Путин заявил о планах обновить торговый флот - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о планах обновить торговый флот
Путин заявил о планах обновить торговый флот - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о планах обновить торговый флот
Торговый флот России планируется существенно обновить, заявил президент России Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:28+0300
2024-02-29T14:28+0300
россия
владимир путин
флот
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Торговый флот России планируется существенно обновить, заявил президент России Владимир Путин."На базе наших отечественных версий планируем существенно обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Конкретная дата обращения президента к Федеральному собранию не закреплена в российском законодательстве. С 1994 года дата "плавала" с января по май, однако с 2008 года обращение проводилось в ноябре и декабре. С 2018 года дата послания снова устанавливалась на начало года.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
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россия, владимир путин, флот
РОССИЯ, Владимир Путин, флот
14:28 29.02.2024
 
Путин заявил о планах обновить торговый флот

Путин: Россия планирует обновить торговый флот

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЭсминец ВМС Ирана "Дамаванд"
Эсминец ВМС Ирана Дамаванд - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Торговый флот России планируется существенно обновить, заявил президент России Владимир Путин.
"На базе наших отечественных версий планируем существенно обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
Конкретная дата обращения президента к Федеральному собранию не закреплена в российском законодательстве. С 1994 года дата "плавала" с января по май, однако с 2008 года обращение проводилось в ноябре и декабре. С 2018 года дата послания снова устанавливалась на начало года.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин сообщил о планах газификации Камчатского края с помощью СПГ
14:20
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
 
РОССИЯВладимир Путинфлот
 
 
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