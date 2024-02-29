https://1prime.ru/20240229/845731763.html

Путин заявил о планах обновить торговый флот

Путин заявил о планах обновить торговый флот - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о планах обновить торговый флот

Торговый флот России планируется существенно обновить, заявил президент России Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:28+0300

2024-02-29T14:28+0300

2024-02-29T14:28+0300

россия

владимир путин

флот

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Торговый флот России планируется существенно обновить, заявил президент России Владимир Путин."На базе наших отечественных версий планируем существенно обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы. Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике", - сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию.Конкретная дата обращения президента к Федеральному собранию не закреплена в российском законодательстве. С 1994 года дата "плавала" с января по май, однако с 2008 года обращение проводилось в ноябре и декабре. С 2018 года дата послания снова устанавливалась на начало года.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.

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россия, владимир путин, флот