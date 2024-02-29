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Путин призвал авиакомпании обновлять парк отечественными самолетами

Путин призвал авиакомпании обновлять парк отечественными самолетами - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин призвал авиакомпании обновлять парк отечественными самолетами

Воздушный парк авиакомпаний следует обновлять за счет российских самолетов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:28+0300

2024-02-29T14:28+0300

2024-02-29T14:28+0300

владимир путин

авиационная отрасль

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Воздушный парк авиакомпаний следует обновлять за счет российских самолетов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. "Предстоит обновить и воздушный парк наших авиакомпаний за счет собственных, отечественных самолетов. Они должны отвечать всем современным требованиям по качеству, удобству и безопасности. Сложная задача — покупали слишком много за границей авиационного транспорта, а свое производство не развивали", — сказал он. Глава государства также призвал повысить в ближайшие годы авиационную мобильность в стране. По его словам, к 2030 году она должна вырасти в полтора раза к уровню 2023 года.Путин заявил, что за шесть лет предстоит модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов России, что составляет более трети аэропортной сети страны. Он сообщил, что на эти цели будет направлено не менее 250 миллиардов рублей в виде прямого бюджетного финансирования.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.

https://1prime.ru/20240229/845729173.html

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владимир путин, авиационная отрасль