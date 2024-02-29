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Путин объявил о новых нацпроектах: на что направят миллиарды рублей

Путин объявил о новых нацпроектах: на что направят миллиарды рублей - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин объявил о новых нацпроектах: на что направят миллиарды рублей

| 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:32+0300

2024-02-29T14:32+0300

2024-02-29T14:32+0300

владимир путин

послание федеральному собранию

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Путин объявил о новых нацпроектах: на что направят миллиарды рублейМОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. В России запустят сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России" и "Кадры". О том, какие сферы получат новое финансирование и какие механизмы будут сохранены, сообщил президент Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию.В мире рушатся многие монополии и стереотипы. К 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37 процентов глобального ВВП, а показатель Большой семерки опустится до 27,8 процента, рассказал президент. Поэтому необходимо создавать новый контур евразийской безопасности, и Россия готова вести диалог со всеми заинтересованными странами и объединениями. Однако большая часть обращения президента касалась внутренних целей и задач страны.Сократить уровень бедности в стране ниже семи процентовПоддержка семей с детьми — фундаментальный нравственный выбор России. На горизонте ближайших шести лет страна должна добиться устойчивого роста рождаемости. При этом одна из самых чувствительных проблем — невысокие доходы, с которыми сталкиваются в том числе многодетные семьи — не теряет свое остроты. Хотя с начала нулевых ситуация заметно улучшилась.С 1 января 2023 года ввели единое ежемесячное пособие для семей с малыми доходами. Власти упростили процедуру заключения соцконтракта. Заявление можно подать через Госуслуги с минимальным набором документов.Однако проблема бедности по-прежнему затрагивает около девяти процентов населения. Среди многодетных семей этот показатель — около 30 процентов. К 2030 году необходимо добиться уровня бедности ниже семи процентов, подчеркнул глава государства. Среди многодетных семей этот показатель должен снизиться в два раза.В России более двух миллионов семей, где растут более двух-трех детей. Это гордость для страны, отметил Путин. Показатели неизменно растут в лучшую сторону. Президент также предложил продлить программу погашения по кредиту 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка до 2030 года. И увеличить налоговые вычеты при рождении второго и третьего ребенка. Программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года с сохранением базовых параметровЕще одна цель к 2030-му — ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить 78 лет. В дальнейшем должна выйти на показатель в 80 лет. Для этого в России запустят проект "активная и продолжительная жизнь".Президент также обратил внимание, что в России заметно снизился процент употребляющих алкоголь. И предложил строить прежде всего в малых городах не менее 350 спортивных объектов. Дополнительно за шесть лет на это направят порядка 65 миллиардов рублей. Также со следующего года в стране начнут программу капитального ремонта детских садов. Касаемо школ, восстановления требуют 18 тысяч зданий. На это выделят более 400 миллиардов рублей.Сотни миллиардов на образование и наукуУ выпускников появится возможность по собственному выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Так школьники смогут успеть подать документы в университеты и институты с учетом пересданного экзамена. Путин также отметил, что есть несоответствия между содержанием экзаменационных вопросов и тем, что школьники изучают в школе, и потребовал разобраться с этим.Президент объявил о еще одном новом нацпроекте — "Кадры". "Мы понимаем, какие риски могут привести к замедлению роста. Растет большое молодое поколение. Важно, чтобы они стали профессионалами своего дела. Надо укрепить связку всех форм образования", — сказал президент.Он отметил, что с этого года в России развернули систему профориентации: "Приглашайте школьников. Пусть смотрят цеха, лаборатории", — добавил Путин.Отдельно президент поручил правительству реализовать программу ремонта и оснащения учреждений среднего профобразования. На это отправят 120 миллиардов. Еще 124 миллиарда выделят на ремонт общежитий вузов и университетов. Также до 2030 года будет построено 40 университетских кампусов, на эти цели будет выделено около 400 миллиардов рублей.Вложения государства и бизнеса в науку должны увеличиться вдвое, показатель должен достичь уровня до двух процентов ВВП. Владимир Путин сообщил о планах запустить новые нацпроекты в сфере технологического развития.Россиянам – новый сберегательный инструментУ граждан должна быть возможность надежно инвестировать в проекты и получать с этого доход. Для этого застрахуют долгосрочные инвестиционные счета на суммы до 1,4 миллиона рублей. Президент призвал запустить "сберегательный сертификат". Можно будет размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Эти средства застрахуют на суммы до 2,8 миллиона рублей.Принципиальное требование — российский бизнес должен работать в отечественной юрисдикции и не выводить средства за рубеж, где, как оказалось, можно все потерять, подчеркнул президент.Некрупным компаниям обещана амнистия. Президент призвал правительство проработать амнистию для некрупных компаний, которые вынуждены были использовать механизмы искусственной оптимизации. Никаких штрафов и пересчетов налогов для них не будет, отметил он.Временный мораторий на проверки компаний дал свои результаты, подчеркнул президент. С 1 января 2025 года он предложил полностью перейти на рискоориентированный подход, закрепив его законодательно. Таким образом получится минимизировать число проверок.У некрупного бизнеса появится право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы. В целом налоговый режим для предприятий среднего и малого бизнеса должен быть смягчен, подчеркнул президент.Регионы освободят от долговой нагрузкиПрезидент также призвал снизить долговую нагрузку субъектов России и списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам. Это позволит сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 годы.В 2021 году в России запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов. Затем эту программу расширили. Регионы отмечают высокую эффективность этого механизма. Начиная с 2025 года, правительство будет наращивать портфель структурных кредитов в регионах не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно.Президент поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья. По его словам, до 2023 года на модернизацию ЖКХ будет направлено свыше 4,5 триллиона рублей (с учетом частных средств). "Продолжим реализацию проекта "Чистая вода". Речь идет о надежном снабжении питьевой водой", — добавил Путин.В предстоящие годы особый акцент сделают на развитии региональных дорог. Более доступными должны стать и авиаперелеты. За шесть лет надо модернизировать инфраструктуру не менее 75 аэропортов, подчеркнул Путин. Это больше трети аэропортной сети России. Развитие туризма и региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. В 2024 году трассу М12 продлят до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. В перспективе эта дорога пройдет через всю страну, подчеркнул президент.Настоящая элита и проект "Время героев"Цифровые платформы должны к 2030 году появиться во всех отраслях экономики. Для этого на реализацию проекты "Экономика данных" направят не менее 700 миллиардов рублей.Президент предложил расширить программу "Пушкинская карта". Он также поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия. И сообщил, что за шесть лет на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и социальных сетях будет направлено более 100 млрд руб. А с 2025 года в стране будет запущена программа "Земский работник культуры".Подлинная, настоящая элита — те, кто служит России. Труженики, воины, доказавшие преданность стране, подчеркнул президент. В этой связи с 1 марта 2024 года участники и ветераны СВО смогут подать заявки на участие в проекте "Время героев".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, послание федеральному собранию