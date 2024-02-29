https://1prime.ru/20240229/845732441.html

Путин потребовал сократить время прохождения фурами таможни до десяти минут

Путин потребовал сократить время прохождения фурами таможни до десяти минут - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин потребовал сократить время прохождения фурами таможни до десяти минут

Стандартное время досмотра грузовых автомобилей на российских таможенных пунктах следует сократить до десяти минут, чтобы водители не стояли на границе часами,... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:33+0300

2024-02-29T14:33+0300

2024-02-29T14:34+0300

владимир путин

таможня

фуры

https://1prime.ru/img/82500/85/825008571_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_78fa3f1e63064a3e81d725aed54b711c.jpg

МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Стандартное время досмотра грузовых автомобилей на российских таможенных пунктах следует сократить до десяти минут, чтобы водители не стояли на границе часами, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин."Очереди на пограничных пунктах пропуска — особенно остро эта проблема стоит на Дальнем востоке. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами", — напомнил он и подчеркнул, что перед Минтрансом стоит задача сделать так, чтобы типовое время досмотра не превышало 10 минут, и современные технологии делают это возможным.Путин также сообщил, что России предстоит нарастить пропускную способность железных дорог на южном направлении с видом на задействование портовых мощностей Азовского и Черного морей.По словам президента РФ, пропускная способность Восточного полигона железных дорог в ходе третьего этапа расширения возрастет с 173 до 210 миллионов тонн в год к 2030 году.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.

https://1prime.ru/20240229/845731989.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, таможня, фуры