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Путин потребовал сократить время прохождения фурами таможни до десяти минут - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Путин потребовал сократить время прохождения фурами таможни до десяти минут
Путин потребовал сократить время прохождения фурами таможни до десяти минут - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин потребовал сократить время прохождения фурами таможни до десяти минут
Стандартное время досмотра грузовых автомобилей на российских таможенных пунктах следует сократить до десяти минут, чтобы водители не стояли на границе часами,... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:33+0300
2024-02-29T14:34+0300
владимир путин
таможня
фуры
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Стандартное время досмотра грузовых автомобилей на российских таможенных пунктах следует сократить до десяти минут, чтобы водители не стояли на границе часами, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин."Очереди на пограничных пунктах пропуска — особенно остро эта проблема стоит на Дальнем востоке. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами", — напомнил он и подчеркнул, что перед Минтрансом стоит задача сделать так, чтобы типовое время досмотра не превышало 10 минут, и современные технологии делают это возможным.Путин также сообщил, что России предстоит нарастить пропускную способность железных дорог на южном направлении с видом на задействование портовых мощностей Азовского и Черного морей.По словам президента РФ, пропускная способность Восточного полигона железных дорог в ходе третьего этапа расширения возрастет с 173 до 210 миллионов тонн в год к 2030 году.Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
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владимир путин, таможня, фуры
Владимир Путин, таможня, фуры
14:33 29.02.2024 (обновлено: 14:34 29.02.2024)
 
Путин потребовал сократить время прохождения фурами таможни до десяти минут

Путин: время прохождения фурами таможни не должно превышать десять минут

© РИА Новости . Игорь Зарембо*Фуры на таможенном посту "Багратионовский" российско-польского участка государственной границы
*Фуры на таможенном посту Багратионовский российско-польского участка государственной границы - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Стандартное время досмотра грузовых автомобилей на российских таможенных пунктах следует сократить до десяти минут, чтобы водители не стояли на границе часами, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.
"Очереди на пограничных пунктах пропуска — особенно остро эта проблема стоит на Дальнем востоке. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами", — напомнил он и подчеркнул, что перед Минтрансом стоит задача сделать так, чтобы типовое время досмотра не превышало 10 минут, и современные технологии делают это возможным.
Путин также сообщил, что России предстоит нарастить пропускную способность железных дорог на южном направлении с видом на задействование портовых мощностей Азовского и Черного морей.
По словам президента РФ, пропускная способность Восточного полигона железных дорог в ходе третьего этапа расширения возрастет с 173 до 210 миллионов тонн в год к 2030 году.
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14:28
Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание определяет вектор развития государства и, как правило, становится основой законов и указов. В прошлом году глава государства подчеркивал, что российская экономика прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям.
 
Владимир Путинтаможняфуры
 
 
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