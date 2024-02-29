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Девелоперы считают продление льготной ипотеки позитивным сигналом для рынка

Девелоперы считают продление льготной ипотеки позитивным сигналом для рынка - 29.02.2024, ПРАЙМ

Девелоперы считают продление льготной ипотеки позитивным сигналом для рынка

Продление программы семейной ипотеки в России до 2030 года является позитивным сигналом для сферы жилищного строительства, но рынок нуждается и в других мерах... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:46+0300

2024-02-29T14:46+0300

2024-02-29T14:46+0300

девелоперы

льготная ипотека

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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Продление программы семейной ипотеки в России до 2030 года является позитивным сигналом для сферы жилищного строительства, но рынок нуждается и в других мерах адресной поддержки, например, в развитии ипотечных программ для молодежи и ряда профессиональных категорий, считают девелоперы, опрошенные РИА Недвижимость.Ранее в четверг президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил продлить программу льготной семейной ипотеки в России до 2030 года с сохранением базовых параметров."Продление программы семейной ипотеки - позитивный сигнал для рынка. В случае прекращения действия льготной ипотеки под 8% годовых доля выдач по семейной ипотеке может увеличиться, однако для более точного прогноза необходимо понимать всю конфигурацию ипотечного рынка с 1 июля 2024 года", – отметил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК "А101" Рустам Азизов.Заместитель генерального директора компании "Аеон Девелопмент" Марина Мальцева в свою очередь указала, что решение по семейной ипотеке "точно сыграет положительную роль в продажах в сегментах комфорт- и бизнес-класса, где роль государственных программ доходит до 80-90%"."С учетом ужесточения условий льготной ипотеки и роста базовых ипотечных ставок решение о продлении программы семейной ипотеки до 2030 года является оправданным. Пролонгация программы позволит поддержать спрос в сегменте первичного жилья, а ее адресная направленность – не допустить нового перегрева и спекуляций на рынке новостроек", – согласился президент GloraX Дмитрий Кашинский.Вместе с тем, обратил внимание он, при всех преимуществах программы семейной ипотеки у нее есть один ключевой недостаток. По мнению девелопера, сейчас льготная ставка остается доступной не для широкого круга заемщиков, так как воспользоваться выгодными условиями могут только семьи с детьми, которые родились после 1 января 2018 года."С учетом укоренившегося тренда на рост ипотечных ставок в будущем, возможно, стоит продумать дополнительные меры господдержки, которые адресно будут направлены на людей, несоответствующих требованиям семейной ипотеки, но также нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такого рода помощь поддержит покупательский спрос, придаст уверенности застройщикам в их планах по выводу новых проектов на рынок и косвенно будет стимулировать развитие смежных со строительством отраслей", – предложил он.Кроме того, по словам Азизова, для повышения эффективности программы семейной ипотеки, а также для повышения рождаемости целесообразным было бы сочетать ее с ипотекой для молодежи."Часто именно у молодых семей не хватает средств для приобретения первого жилья. В конце 2023 года доля покупателей квартир моложе 25 лет в наших проектах в Москве составила всего 4% от общего числа клиентов, их средний доход на семью не превышает 120 тысяч рублей. Этого уже тогда было недостаточно для положительного решения банков о выдаче кредита. Поэтому покупка жилья становится реальной задачей только после 30 лет", – констатировал он.По мнению управляющего партнера "Самолет Финтех" Кирилла Гурбанова, в идеале было бы снижать ставку по льготным ипотечным программам по ступеням рождения первого, второго и последующих детей в действующей ипотеке или во вновь оформленной в связи с переездом."Подобные программы можно сделать бессрочными, чтобы стимулировать как образование семей, так и рождаемость. Кроме стимулирования семей, возможно рассмотреть стимулирование прихода в профессию и сделать льготные кредитные программы, например, для учителей или врачей, тем самым стимулируя приход в эти профессии или иные необходимые стране для устойчивого развития и роста", – сказал он.

https://1prime.ru/20240229/sber-845728016.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

девелоперы, льготная ипотека