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Путин призвал создать шестилетний финансовый план развития России

Путин призвал создать шестилетний финансовый план развития России - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин призвал создать шестилетний финансовый план развития России

Необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами, заявил... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:48+0300

2024-02-29T14:48+0300

2024-02-29T15:52+0300

россия

владимир путин

финансовый план

послание федеральному собранию

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин отметил, что масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса."Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы инвестиций дальше, на период до 2030 года. То есть, по сути, нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Естественно, жизнь будет вносить коррективы. Несмотря на сложный период, несмотря на нынешние испытания и трудности, мы намечаем долгосрочные планы", - сказал Путин.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.

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россия, владимир путин, финансовый план