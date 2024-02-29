Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал создать шестилетний финансовый план развития России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920Послание Федеральному собранию
https://1prime.ru/20240229/845733356.html
Путин призвал создать шестилетний финансовый план развития России
Путин призвал создать шестилетний финансовый план развития России - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин призвал создать шестилетний финансовый план развития России
Необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами, заявил... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:48+0300
2024-02-29T15:52+0300
россия
владимир путин
финансовый план
послание федеральному собранию
https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845723706_0:61:3427:1988_1920x0_80_0_0_b67a6c5816ee5b448fcefe15a3c24966.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин отметил, что масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса."Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы инвестиций дальше, на период до 2030 года. То есть, по сути, нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Естественно, жизнь будет вносить коррективы. Несмотря на сложный период, несмотря на нынешние испытания и трудности, мы намечаем долгосрочные планы", - сказал Путин.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
https://1prime.ru/20240229/845731763.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/07e8/02/1d/845723706_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_bc96a7efb7599a0b62671d45b0e15858.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, финансовый план
РОССИЯ, Владимир Путин, финансовый план, Послание Федеральному собранию
14:48 29.02.2024 (обновлено: 15:52 29.02.2024)
 
Путин призвал создать шестилетний финансовый план развития России

Путин предложил сформировать шестилетний финансовый план развития России

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Необходимо сформировать не трехлетний, а шестилетний финансовый план развития страны, который в перспективе будет дополняться новыми инициативами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин отметил, что масштаб исторических вызовов, которые стоят перед Россией, требует предельно четкой, слаженной работы государства, гражданского общества, бизнеса.
Эсминец ВМС Ирана Дамаванд - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Путин заявил о планах обновить торговый флот
14:28
"Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы инвестиций дальше, на период до 2030 года. То есть, по сути, нам надо формировать шестилетний перспективный финансовый план развития страны, который мы, конечно же, будем дополнять новыми инициативами. Естественно, жизнь будет вносить коррективы. Несмотря на сложный период, несмотря на нынешние испытания и трудности, мы намечаем долгосрочные планы", - сказал Путин.
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
 
Послание Федеральному собраниюРОССИЯВладимир Путинфинансовый план
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала