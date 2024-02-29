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Минфин проработает более справедливое налогообложение

Минфин проработает более справедливое налогообложение - 29.02.2024, ПРАЙМ

Минфин проработает более справедливое налогообложение

Минфин РФ будет работать с законодателями и бизнесом над более справедливым налогообложением, заявил министр финансов России Антон Силуанов журналистам по... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:52+0300

2024-02-29T14:52+0300

2024-02-29T14:52+0300

антон силуанов

минфин рф

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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Минфин РФ будет работать с законодателями и бизнесом над более справедливым налогообложением, заявил министр финансов России Антон Силуанов журналистам по итогам послания президента РФ Федеральному собранию. "О чем говорил президент? Он говорил о том, что необходимо сделать более справедливым налогообложение. Поэтому будем работать вместе с законодателями, есть законодательная инициатива по этому вопросу, будем работать и с бизнесом", - сказал Силуанов на вопрос о модернизации налоговой системы. "Поэтому такие предложения будут в этом году представлены в правительство, обсуждены, проговорены с парламентом", - добавил Силуанов.

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антон силуанов, минфин рф