https://1prime.ru/20240229/845734002.html

В Госдуме обещали проработать вопрос налоговых льгот для сдавших нормы ГТО

В Госдуме обещали проработать вопрос налоговых льгот для сдавших нормы ГТО - 29.02.2024, ПРАЙМ

В Госдуме обещали проработать вопрос налоговых льгот для сдавших нормы ГТО

В комитете ГД по спорту будут работать над вопросами налоговых льгот для граждан, сдавших ГТО, и развития спортивной инфраструктуры в регионах, сообщила депутат | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:53+0300

2024-02-29T14:53+0300

2024-02-29T14:53+0300

россия

льготы

https://1prime.ru/img/84246/05/842460504_0:71:3409:1988_1920x0_80_0_0_59cf01362a241fc72a411e70fc86bf0e.jpg

МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. В комитете ГД по спорту будут работать над вопросами налоговых льгот для граждан, сдавших ГТО, и развития спортивной инфраструктуры в регионах, сообщила депутат Госдумы Рима Баталова.Со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО, сообщил президент России Владимир Путин."Президент отдельно подчеркнул, что необходимо и дальше уделять самое пристальное внимание здоровью нации, пропаганде здорового образа жизни. Для этого надо продолжать развивать массовый спорт, вкладывать деньги в развитие спортивной инфраструктуры и строительство новых спортивных объектов и площадок в регионах и в сельской местности. Будут введены налоговые льготы для граждан, успешно сдавших нормы ГТО… В комитете ГД по спорту будут работать над этими вопросами", - сказала Баталова РИА Новости.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.

https://1prime.ru/20240228/844658621.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, льготы