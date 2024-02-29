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В Госдуме обещали проработать вопрос налоговых льгот для сдавших нормы ГТО
В Госдуме обещали проработать вопрос налоговых льгот для сдавших нормы ГТО - 29.02.2024, ПРАЙМ
В Госдуме обещали проработать вопрос налоговых льгот для сдавших нормы ГТО
В комитете ГД по спорту будут работать над вопросами налоговых льгот для граждан, сдавших ГТО, и развития спортивной инфраструктуры в регионах, сообщила депутат | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:53+0300
2024-02-29T14:53+0300
2024-02-29T14:53+0300
россия
льготы
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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. В комитете ГД по спорту будут работать над вопросами налоговых льгот для граждан, сдавших ГТО, и развития спортивной инфраструктуры в регионах, сообщила депутат Госдумы Рима Баталова.Со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО, сообщил президент России Владимир Путин."Президент отдельно подчеркнул, что необходимо и дальше уделять самое пристальное внимание здоровью нации, пропаганде здорового образа жизни. Для этого надо продолжать развивать массовый спорт, вкладывать деньги в развитие спортивной инфраструктуры и строительство новых спортивных объектов и площадок в регионах и в сельской местности. Будут введены налоговые льготы для граждан, успешно сдавших нормы ГТО… В комитете ГД по спорту будут работать над этими вопросами", - сказала Баталова РИА Новости.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
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россия, льготы
В Госдуме обещали проработать вопрос налоговых льгот для сдавших нормы ГТО
Депутат: в Госдуме проработают вопрос налогового вычета для сдавших нормы ГТО
МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. В комитете ГД по спорту будут работать над вопросами налоговых льгот для граждан, сдавших ГТО, и развития спортивной инфраструктуры в регионах, сообщила депутат Госдумы Рима Баталова.
Со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО, сообщил президент России Владимир Путин.
"Президент отдельно подчеркнул, что необходимо и дальше уделять самое пристальное внимание здоровью нации, пропаганде здорового образа жизни. Для этого надо продолжать развивать массовый спорт, вкладывать деньги в развитие спортивной инфраструктуры и строительство новых спортивных объектов и площадок в регионах и в сельской местности. Будут введены налоговые льготы для граждан, успешно сдавших нормы ГТО… В комитете ГД по спорту будут работать над этими вопросами", - сказала Баталова РИА Новости.
Госдума запретила рекламу у иноагентов
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.