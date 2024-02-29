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Матвиенко отметила продуманность каждой цифры из послания президента

Матвиенко отметила продуманность каждой цифры из послания президента - 29.02.2024, ПРАЙМ

Матвиенко отметила продуманность каждой цифры из послания президента

Каждая озвученная президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию цифра продумана и финансово обеспечена до рубля, всё, о чём сказал... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T14:57+0300

2024-02-29T14:57+0300

2024-02-29T15:00+0300

валентина матвиенко

финансы

послание федеральному собранию

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Каждая озвученная президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию цифра продумана и финансово обеспечена до рубля, всё, о чём сказал глава государства, будет исполнено, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Хочу сказать, что по традиции президент предметно и плотно сам работает над посланием. Каждая озвученная цифра до рубля — она просчитанная, она продуманная, взвешенная и обеспечена источниками. Поэтому точно можно не сомневаться, что всё, о чём сказал президент, безусловно, будет исполнено. Я это точно знаю, в это верю", - сказала Матвиенко в эфире "России 24" после послания президента.По её словам, послание было не неким пожеланием, а конкретным планом и конкретными решениями."Причем не только по текущим вопросам, но и по стратегии социально-экономического развития России. Озвучены конкретные шаги, конкретные меры", - добавила парламентарий.

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валентина матвиенко, финансы