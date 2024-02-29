https://1prime.ru/20240229/845734552.html
Матвиенко отметила продуманность каждой цифры из послания президента
Матвиенко отметила продуманность каждой цифры из послания президента - 29.02.2024, ПРАЙМ
Матвиенко отметила продуманность каждой цифры из послания президента
Каждая озвученная президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию цифра продумана и финансово обеспечена до рубля, всё, о чём сказал... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T14:57+0300
2024-02-29T14:57+0300
2024-02-29T15:00+0300
валентина матвиенко
финансы
послание федеральному собранию
https://1prime.ru/img/84230/35/842303578_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_770251ee1b965da0bc146a75ca4f2c10.jpg
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Каждая озвученная президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию цифра продумана и финансово обеспечена до рубля, всё, о чём сказал глава государства, будет исполнено, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Хочу сказать, что по традиции президент предметно и плотно сам работает над посланием. Каждая озвученная цифра до рубля — она просчитанная, она продуманная, взвешенная и обеспечена источниками. Поэтому точно можно не сомневаться, что всё, о чём сказал президент, безусловно, будет исполнено. Я это точно знаю, в это верю", - сказала Матвиенко в эфире "России 24" после послания президента.По её словам, послание было не неким пожеланием, а конкретным планом и конкретными решениями."Причем не только по текущим вопросам, но и по стратегии социально-экономического развития России. Озвучены конкретные шаги, конкретные меры", - добавила парламентарий.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/84230/35/842303578_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7da40614b9f25bf5bbf2137bcd39720e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, финансы
Валентина Матвиенко, Финансы, Послание Федеральному собранию
Матвиенко отметила продуманность каждой цифры из послания президента
Матвиенко: каждая цифра из послания президента продумана и финансово обеспечена
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Каждая озвученная президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию цифра продумана и финансово обеспечена до рубля, всё, о чём сказал глава государства, будет исполнено, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Хочу сказать, что по традиции президент предметно и плотно сам работает над посланием. Каждая озвученная цифра до рубля — она просчитанная, она продуманная, взвешенная и обеспечена источниками. Поэтому точно можно не сомневаться, что всё, о чём сказал президент, безусловно, будет исполнено. Я это точно знаю, в это верю", - сказала Матвиенко в эфире "России 24" после послания президента.
По её словам, послание было не неким пожеланием, а конкретным планом и конкретными решениями.
"Причем не только по текущим вопросам, но и по стратегии социально-экономического развития России. Озвучены конкретные шаги, конкретные меры", - добавила парламентарий.