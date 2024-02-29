https://1prime.ru/20240229/845735351.html

Путин призвал развивать Северный морской путь

Путин призвал развивать Северный морской путь - 29.02.2024, ПРАЙМ

Путин призвал развивать Северный морской путь

Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T15:01+0300

2024-02-29T15:01+0300

2024-02-29T15:50+0300

россия

владимир путин

смп

послание федеральному собранию

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин."В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора", - сказал он во время послания Федеральному собранию.Президент также подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов. "Обращаю ваше внимание, коллеги, это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. В пять раз", - добавил президент.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.

https://1prime.ru/20240106/842739522.html

смп

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россия, владимир путин, смп