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Путин призвал развивать Северный морской путь - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию - ПРАЙМ, 1920Послание Федеральному собранию
https://1prime.ru/20240229/845735351.html
Путин призвал развивать Северный морской путь
Путин призвал развивать Северный морской путь - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин призвал развивать Северный морской путь
Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:01+0300
2024-02-29T15:50+0300
россия
владимир путин
смп
послание федеральному собранию
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин."В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора", - сказал он во время послания Федеральному собранию.Президент также подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов. "Обращаю ваше внимание, коллеги, это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. В пять раз", - добавил президент.Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
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россия, владимир путин, смп
РОССИЯ, Владимир Путин, СМП, Послание Федеральному собранию
15:01 29.02.2024 (обновлено: 15:50 29.02.2024)
 
Путин призвал развивать Северный морской путь

Путин: развитие Северного морского пути в приоритете, бизнесу стоит активнее вкладываться

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСМП
СМП - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Развитие Северного морского пути находится в зоне особого внимания РФ, сообщил президент Владимир Путин.
"В зоне особого внимания дальнейшее развитие Северного морского пути. Мы приглашаем зарубежные логистические компании, государства активно использовать возможности этого глобального транспортного коридора", - сказал он во время послания Федеральному собранию.
Президент также подчеркнул, что в прошлом году по Севморпути прошло 36 миллионов тонн грузов. "Обращаю ваше внимание, коллеги, это в пять раз больше рекордного показателя во времена Советского Союза. В пять раз", - добавил президент.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2024
"Росатом" в 2023 году выполнил план по грузоперевозкам на СМП
6 января, 21:51
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
 
Послание Федеральному собраниюРОССИЯВладимир ПутинСМП
 
 
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