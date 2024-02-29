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Минфин найдет ресурсы на новые цели, заявил Силуанов
Минфин найдет ресурсы на новые цели, заявил Силуанов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Минфин найдет ресурсы на новые цели, заявил Силуанов
Минфин РФ найдет ресурсы на исполнение всех целей по реализации новых нацпроектов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:05+0300
2024-02-29T15:05+0300
2024-02-29T15:05+0300
антон силуанов
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ найдет ресурсы на исполнение всех целей по реализации новых нацпроектов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию предложил запустить несколько новых национальных проектов и обозначил новые цели развития страны. "Новые цели, которые были поставлены президентом, новые нацпроекты для реализации целей, безусловно, также найдут финансовое обеспечение", - сказал Силуанов. "Мы просчитываем сейчас в рабочем порядке все эти решения, они имеют свою ценность. Сейчас главное - определиться с ресурсным обеспечением, это будет сделано в этом году", - добавил глава Минфина.
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антон силуанов, минфин рф
Антон Силуанов, Минфин РФ
Минфин найдет ресурсы на новые цели, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин найдет ресурсы на новые цели и нацпроекты
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ найдет ресурсы на исполнение всех целей по реализации новых нацпроектов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию предложил запустить несколько новых национальных проектов и обозначил новые цели развития страны.
"Новые цели, которые были поставлены президентом, новые нацпроекты для реализации целей, безусловно, также найдут финансовое обеспечение", - сказал Силуанов.
"Мы просчитываем сейчас в рабочем порядке все эти решения, они имеют свою ценность. Сейчас главное - определиться с ресурсным обеспечением, это будет сделано в этом году", - добавил глава Минфина.