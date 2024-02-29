Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин найдет ресурсы на новые цели, заявил Силуанов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240229/845735584.html
Минфин найдет ресурсы на новые цели, заявил Силуанов
Минфин найдет ресурсы на новые цели, заявил Силуанов - 29.02.2024, ПРАЙМ
Минфин найдет ресурсы на новые цели, заявил Силуанов
Минфин РФ найдет ресурсы на исполнение всех целей по реализации новых нацпроектов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:05+0300
2024-02-29T15:05+0300
антон силуанов
минфин рф
https://1prime.ru/img/84250/63/842506314_0:111:3022:1811_1920x0_80_0_0_1d943c046e2bf2d3fde61e77d5da3fa3.jpg
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ найдет ресурсы на исполнение всех целей по реализации новых нацпроектов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию предложил запустить несколько новых национальных проектов и обозначил новые цели развития страны. "Новые цели, которые были поставлены президентом, новые нацпроекты для реализации целей, безусловно, также найдут финансовое обеспечение", - сказал Силуанов. "Мы просчитываем сейчас в рабочем порядке все эти решения, они имеют свою ценность. Сейчас главное - определиться с ресурсным обеспечением, это будет сделано в этом году", - добавил глава Минфина.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84250/63/842506314_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_c9d8776a53b0abd0e686e243e3f5677a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
антон силуанов, минфин рф
Антон Силуанов, Минфин РФ
15:05 29.02.2024
 
Минфин найдет ресурсы на новые цели, заявил Силуанов

Силуанов: Минфин найдет ресурсы на новые цели и нацпроекты

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ найдет ресурсы на исполнение всех целей по реализации новых нацпроектов, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию предложил запустить несколько новых национальных проектов и обозначил новые цели развития страны.
"Новые цели, которые были поставлены президентом, новые нацпроекты для реализации целей, безусловно, также найдут финансовое обеспечение", - сказал Силуанов.
"Мы просчитываем сейчас в рабочем порядке все эти решения, они имеют свою ценность. Сейчас главное - определиться с ресурсным обеспечением, это будет сделано в этом году", - добавил глава Минфина.
 
Антон СилуановМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала