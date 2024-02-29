https://1prime.ru/20240229/845735692.html

"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России

"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России - 29.02.2024, ПРАЙМ

"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России

В ряде стран НАТО заговорили о возможности отправки военных альянса на Украину из-за надвигающегося краха ВСУ, рассказал изданию Responsible Statecraft директор | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T15:07+0300

2024-02-29T15:07+0300

2024-02-29T15:07+0300

нато

сша

вооруженный конфликт

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. В ряде стран НАТО заговорили о возможности отправки военных альянса на Украину из-за надвигающегося краха ВСУ, рассказал изданию Responsible Statecraft директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен.Он отметил, что поражение украинских войск в Авдеевке является индикатором того, как сильно изменился баланс сил в пользу России. "Крах украинской армии, не имеющей достаточного числа солдат и оружия, стал крайне вероятным. В ответ на эту надвигающуюся угрозу правительства некоторых стран НАТО сейчас говорят о возможности отправки своих собственных войск на Украину", — сказал эксперт.По мнению Ливена после поражения в Авдеевке невозможность победы Украины в конфликте стала очевидна, при этом размещение даже небольшого иностранного контингента приведет к прямому столкновению с Россией и катастрофическим последствиям.Он заявил, что ограниченное присутствие НАТО "приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству вооруженных сил США", что "поставит мир на грань Армагеддона".Накануне президент Франции Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий. Зеленский заявил, что обсудит с Макроном данную инициативу в середине марта, когда тот посетит Украину.

https://1prime.ru/20240229/avia-845707927.html

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нато, сша, вооруженный конфликт