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"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России - 29.02.2024, ПРАЙМ
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
В ряде стран НАТО заговорили о возможности отправки военных альянса на Украину из-за надвигающегося краха ВСУ, рассказал изданию Responsible Statecraft директор | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:07+0300
2024-02-29T15:07+0300
2024-02-29T15:07+0300
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. В ряде стран НАТО заговорили о возможности отправки военных альянса на Украину из-за надвигающегося краха ВСУ, рассказал изданию Responsible Statecraft директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен.Он отметил, что поражение украинских войск в Авдеевке является индикатором того, как сильно изменился баланс сил в пользу России. "Крах украинской армии, не имеющей достаточного числа солдат и оружия, стал крайне вероятным. В ответ на эту надвигающуюся угрозу правительства некоторых стран НАТО сейчас говорят о возможности отправки своих собственных войск на Украину", — сказал эксперт.По мнению Ливена после поражения в Авдеевке невозможность победы Украины в конфликте стала очевидна, при этом размещение даже небольшого иностранного контингента приведет к прямому столкновению с Россией и катастрофическим последствиям.Он заявил, что ограниченное присутствие НАТО "приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству вооруженных сил США", что "поставит мир на грань Армагеддона".Накануне президент Франции Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий. Зеленский заявил, что обсудит с Макроном данную инициативу в середине марта, когда тот посетит Украину.
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нато, сша, вооруженный конфликт
НАТО, США, вооруженный конфликт
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
RS: в НАТО обсуждают отправку войск на Украину из-за очевидного поражения ВСУ
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ.
В ряде стран НАТО заговорили о возможности отправки военных альянса на Украину из-за надвигающегося краха ВСУ, рассказал изданию Responsible Statecraft
директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен.
Он отметил, что поражение украинских войск в Авдеевке является индикатором того, как сильно изменился баланс сил в пользу России.
"Крах украинской армии, не имеющей достаточного числа солдат и оружия, стал крайне вероятным. В ответ на эту надвигающуюся угрозу правительства некоторых стран НАТО сейчас говорят о возможности отправки своих собственных войск на Украину", — сказал эксперт.
По мнению Ливена после поражения в Авдеевке невозможность победы Украины в конфликте стала очевидна, при этом размещение даже небольшого иностранного контингента приведет к прямому столкновению с Россией и катастрофическим последствиям.
"Россия по-прежнему удивляет": в НАТО признали мощь российской авиации
Он заявил, что ограниченное присутствие НАТО "приведет к полномасштабной войне с Россией и вмешательству вооруженных сил США", что "поставит мир на грань Армагеддона".
Накануне президент Франции Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий. Зеленский заявил, что обсудит с Макроном данную инициативу в середине марта, когда тот посетит Украину.