https://1prime.ru/20240229/845736002.html

Хуснуллин назвал сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Хуснуллин назвал сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург - 29.02.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин назвал сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Источники финансирования для строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург определены, проектирование идет, трасса может быть построена в... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T15:13+0300

2024-02-29T15:13+0300

2024-02-29T15:30+0300

марат хуснуллин

всм москва — санкт-петербург

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Источники финансирования для строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург определены, проектирование идет, трасса может быть построена в течение пяти лет, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Источники финансирования сейчас в основном уже определены. По-крупному финансовая схема собрана, сейчас дорабатывают ее юридические и организационные моменты, я думаю, что в течение буквально двух-трех месяцев будет всё доведено", - сказал Хуснуллин журналистам."Проектирование трассы уже идет, трассировка выбрана, входы в Москву, в Санкт-Петербург тоже отрабатываются уже. Поэтому, я думаю, в течение пяти лет трасса будет построена", - заявил вице-премьер.Он также отметил, что президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию, поставил серьезные задачи в транспортном строительстве ."В транспортном строительстве президент поставил очень серьезные задачи - мы их будем реализовывать", - сказал Хуснуллин.В частности, он отметил, что планируется развивать транспортное кольцо вокруг Азовского моря.

https://1prime.ru/20240229/845731763.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марат хуснуллин, всм москва — санкт-петербург