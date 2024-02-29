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Хуснуллин назвал сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Хуснуллин назвал сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург - 29.02.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин назвал сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Источники финансирования для строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург определены, проектирование идет, трасса может быть построена в... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:13+0300
2024-02-29T15:13+0300
2024-02-29T15:30+0300
марат хуснуллин
всм москва — санкт-петербург
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Источники финансирования для строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург определены, проектирование идет, трасса может быть построена в течение пяти лет, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Источники финансирования сейчас в основном уже определены. По-крупному финансовая схема собрана, сейчас дорабатывают ее юридические и организационные моменты, я думаю, что в течение буквально двух-трех месяцев будет всё доведено", - сказал Хуснуллин журналистам."Проектирование трассы уже идет, трассировка выбрана, входы в Москву, в Санкт-Петербург тоже отрабатываются уже. Поэтому, я думаю, в течение пяти лет трасса будет построена", - заявил вице-премьер.Он также отметил, что президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию, поставил серьезные задачи в транспортном строительстве ."В транспортном строительстве президент поставил очень серьезные задачи - мы их будем реализовывать", - сказал Хуснуллин.В частности, он отметил, что планируется развивать транспортное кольцо вокруг Азовского моря.
https://1prime.ru/20240229/845731763.html
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марат хуснуллин, всм москва — санкт-петербург
Марат Хуснуллин, ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Хуснуллин назвал сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Хуснуллин: средства для ВСМ Москва-Петербург определены, ее могут создать в течение 5 лет
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Источники финансирования для строительства высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург определены, проектирование идет, трасса может быть построена в течение пяти лет, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Источники финансирования сейчас в основном уже определены. По-крупному финансовая схема собрана, сейчас дорабатывают ее юридические и организационные моменты, я думаю, что в течение буквально двух-трех месяцев будет всё доведено", - сказал Хуснуллин журналистам.
"Проектирование трассы уже идет, трассировка выбрана, входы в Москву, в Санкт-Петербург тоже отрабатываются уже. Поэтому, я думаю, в течение пяти лет трасса будет построена", - заявил вице-премьер.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию, поставил серьезные задачи в транспортном строительстве .
Путин заявил о планах обновить торговый флот
"В транспортном строительстве президент поставил очень серьезные задачи - мы их будем реализовывать", - сказал Хуснуллин.
В частности, он отметил, что планируется развивать транспортное кольцо вокруг Азовского моря.