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Аналитик рассказал о применении "Цирконов" в ходе СВО - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Аналитик рассказал о применении "Цирконов" в ходе СВО
Аналитик рассказал о применении "Цирконов" в ходе СВО - 29.02.2024, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о применении "Цирконов" в ходе СВО
Гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" использовали в комбинированных ударах по украинским военным объектам, заявил РИА Новости один из... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:26+0300
2024-02-29T15:55+0300
гиперзвуковая ракета "циркон"
сво
вооружения
россия
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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" использовали в комбинированных ударах по украинским военным объектам, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.Ранее президент России Владимир Путин во ходе послания Федеральному собранию сообщил, что комплекс "Циркон" уже использовался в бою."Очевидно, что речь идет о применении новейших гиперзвуковых ракет для ударов по военным объектам Украины. Наверняка эти ракеты применялись в рамках СВО в составе так называемых комбинированных ударов, которые предполагают задействование в одном ударе с синхронизацией по времени и месту различных типов вооружений. То есть это комбинация, например, "Цирконов", "Калибров", БПЛА "Герань", крылатых ракет большой дальности авиационного базирования Х-101", — пояснил Мураховский.Он выразил мнение, что в одном ударе применялись не более двух-трех "Цирконов", так как текущий этап их применения является испытанием системы вооружения в реальных боевых условиях.Он предположил, что комбинированные удары с участием "Цирконов" наносились по объектам Украины в районах, наиболее плотно прикрытых эшелонированной ПВО, в том числе с участием западных систем типа Patriot. Мураховский считает, что делалось это для подтверждения возможности гиперзвуковых ракет по преодолению ПВО. "Думаю, что в этой связи были выбраны объекты для поражения в районе Одессы или Киева", — отметил он и добавил, что, судя по отсутствию "медиаактивости" на этот счет со стороны противника, ракеты не были сбиты.Он такэе напомнил, что ранее свою эффективность по преодолению эшелонированной ПВО Украины, имеющей в своем составе комплексы ПВО западного образца, подтвердили гиперзвуковые ракеты "Кинжал".Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Она обладает дальностью в 1000 километров и может развивать скорость в 9 Махов.
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гиперзвуковая ракета "циркон", сво, россия
гиперзвуковая ракета "Циркон", СВО, Вооружения, РОССИЯ
15:26 29.02.2024 (обновлено: 15:55 29.02.2024)
 
Аналитик рассказал о применении "Цирконов" в ходе СВО

Мураховский: "Цирконы" применялись в рамках комбинированных ударов по украинским объектам

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 29 фев – ПРАЙМ. Гиперзвуковые ракеты комплекса морского базирования "Циркон" использовали в комбинированных ударах по украинским военным объектам, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
Ранее президент России Владимир Путин во ходе послания Федеральному собранию сообщил, что комплекс "Циркон" уже использовался в бою.
"Очевидно, что речь идет о применении новейших гиперзвуковых ракет для ударов по военным объектам Украины. Наверняка эти ракеты применялись в рамках СВО в составе так называемых комбинированных ударов, которые предполагают задействование в одном ударе с синхронизацией по времени и месту различных типов вооружений. То есть это комбинация, например, "Цирконов", "Калибров", БПЛА "Герань", крылатых ракет большой дальности авиационного базирования Х-101", — пояснил Мураховский.
Он выразил мнение, что в одном ударе применялись не более двух-трех "Цирконов", так как текущий этап их применения является испытанием системы вооружения в реальных боевых условиях.
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Он предположил, что комбинированные удары с участием "Цирконов" наносились по объектам Украины в районах, наиболее плотно прикрытых эшелонированной ПВО, в том числе с участием западных систем типа Patriot. Мураховский считает, что делалось это для подтверждения возможности гиперзвуковых ракет по преодолению ПВО.
"Думаю, что в этой связи были выбраны объекты для поражения в районе Одессы или Киева", — отметил он и добавил, что, судя по отсутствию "медиаактивости" на этот счет со стороны противника, ракеты не были сбиты.
Он такэе напомнил, что ранее свою эффективность по преодолению эшелонированной ПВО Украины, имеющей в своем составе комплексы ПВО западного образца, подтвердили гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Она обладает дальностью в 1000 километров и может развивать скорость в 9 Махов.
 
Вооружениягиперзвуковая ракета "Циркон"СВОРОССИЯ
 
 
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