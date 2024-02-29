https://1prime.ru/20240229/845736910.html

Депутат призвал закрепить механизм предупреждений бизнеса о проверках

Депутат призвал закрепить механизм предупреждений бизнеса о проверках - 29.02.2024, ПРАЙМ

Депутат призвал закрепить механизм предупреждений бизнеса о проверках

Механизм предупреждений бизнеса о проверках следует закрепить законодательно в связи с отказом от временных мораториев на проверки и переходом на... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T15:32+0300

2024-02-29T15:32+0300

2024-02-29T15:32+0300

послание федеральному собранию

бизнес

госдума

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Механизм предупреждений бизнеса о проверках следует закрепить законодательно в связи с отказом от временных мораториев на проверки и переходом на риск-ориентированный подход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно. "Для защиты интересов бизнеса нужно будет донести до широких масс предпринимателей, проинформировать должным образом, чтобы проверки не застигли их врасплох неожиданно и необоснованно. А для этого необходимо будет законодательно установить механизм предупреждений", - считает Говырин. Это снизит количество нарушений, которые будут устраняться до наступления негативных последствий, а количество положительных результатов таких проверок будет намного выше, полагает он. "Ведь смысл таких проверок не в наложении штрафов, а в предупреждении негативных последствий, происшествий", - заметил депутат. Для реализации предложений президента потребуется внести изменения в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", сказал он. При этом риск-ориентированный подход следует установить в качестве обязательный меры, полагает Говырин. "Пока что этот метод контроля мог применяться или не применяться, мог устанавливаться по желанию органов власти субъектов РФ по исчерпывающему перечню видов контроля", - заметил депутат. "Также необходимо будет законодательно выработать индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для проведения внеплановых проверок по различным видам деятельности бизнеса. Потому что по многим направлениям они на сегодняшний день не актуализированы или не выработаны вовсе, потому что многие риск-ориентированный подход ранее не применяли", - пояснил Говырин.

https://1prime.ru/20240229/845729173.html

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бизнес, госдума