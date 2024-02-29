https://1prime.ru/20240229/845737334.html

Детский отдых в 2024 году подорожал на треть, пишут СМИ

Детский отдых в 2024 году подорожал на треть, пишут СМИ - 29.02.2024, ПРАЙМ

Детский отдых в 2024 году подорожал на треть, пишут СМИ

Цена общего пакета детского отдыха в текущем году, в который входят проезд, проживание и питание, уже выросла на 10-30% по сравнению с 2023 годом, сообщает... | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T15:41+0300

2024-02-29T15:41+0300

2024-02-29T15:41+0300

россия

дети

https://1prime.ru/img/83354/30/833543028_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_1831baca1d886ed3054790ff8ea943d2.jpg

МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Цена общего пакета детского отдыха в текущем году, в который входят проезд, проживание и питание, уже выросла на 10-30% по сравнению с 2023 годом, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии.Издание отмечает, что, например, за отдых в краснодарских лагерях придется заплатить в среднем от 60 до 75 тысяч рублей за 21 день, причем в некоторых местах размещения цена стремится к 100 тысячам рублей."Детский туризм сегодня скукоживается сам по себе. Дело в том, что правительство фактически не видит такой формат, как детский туризм. В итоге сворачиваются все меры поддержки этого направления", — заявила "Парламентской газете" зампред думского комитета по туризму Наталья Костенко.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дети