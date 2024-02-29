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Детский отдых в 2024 году подорожал на треть, пишут СМИ - 29.02.2024, ПРАЙМ
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Детский отдых в 2024 году подорожал на треть, пишут СМИ
Детский отдых в 2024 году подорожал на треть, пишут СМИ - 29.02.2024, ПРАЙМ
Детский отдых в 2024 году подорожал на треть, пишут СМИ
Цена общего пакета детского отдыха в текущем году, в который входят проезд, проживание и питание, уже выросла на 10-30% по сравнению с 2023 годом, сообщает... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:41+0300
2024-02-29T15:41+0300
россия
дети
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Цена общего пакета детского отдыха в текущем году, в который входят проезд, проживание и питание, уже выросла на 10-30% по сравнению с 2023 годом, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии.Издание отмечает, что, например, за отдых в краснодарских лагерях придется заплатить в среднем&nbsp;от 60&nbsp;до 75 тысяч рублей за 21 день, причем в некоторых местах размещения цена стремится к 100&nbsp;тысячам рублей."Детский туризм сегодня скукоживается сам по себе. Дело в том, что правительство фактически не видит такой формат, как детский туризм. В итоге сворачиваются все меры поддержки этого направления", — заявила "Парламентской газете" зампред думского комитета по туризму Наталья Костенко.
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россия, дети
РОССИЯ, дети
15:41 29.02.2024
 
Детский отдых в 2024 году подорожал на треть, пишут СМИ

"Парламентская газета": путевки для детей в 2024 году подорожали на 10-30 процентов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОткрытие летней смены в детском центре "Орлёнок"
Открытие летней смены в детском центре Орлёнок - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Цена общего пакета детского отдыха в текущем году, в который входят проезд, проживание и питание, уже выросла на 10-30% по сравнению с 2023 годом, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии.
Издание отмечает, что, например, за отдых в краснодарских лагерях придется заплатить в среднем от 60 до 75 тысяч рублей за 21 день, причем в некоторых местах размещения цена стремится к 100 тысячам рублей.
"Детский туризм сегодня скукоживается сам по себе. Дело в том, что правительство фактически не видит такой формат, как детский туризм. В итоге сворачиваются все меры поддержки этого направления", — заявила "Парламентской газете" зампред думского комитета по туризму Наталья Костенко.
 
РОССИЯдети
 
 
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