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В АТОР отметили оживление интереса россиян к Ирану - 29.02.2024, ПРАЙМ
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В АТОР отметили оживление интереса россиян к Ирану
В АТОР отметили оживление интереса россиян к Ирану - 29.02.2024, ПРАЙМ
В АТОР отметили оживление интереса россиян к Ирану
Российские туроператоры фиксируют некоторое снижение цен на путевки в Иран, что в том числе оживило спрос со стороны россиян, говорится в сообщении Ассоциации... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:46+0300
2024-02-29T15:46+0300
иран
россия
туризм
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют некоторое снижение цен на путевки в Иран, что в том числе оживило спрос со стороны россиян, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператоры фиксируют улучшающуюся динамику спроса на туры в Иран. В числе причин позитивных изменений эксперты выделяют желание туристов изучать новые страны, расширение иранского ассортимента, а также некоторое снижение цен на турпакеты", - сообщили в ассоциации, уточнив, что подешевела авиаперевозка, кроме того, местные принимающие компании снизили цены на свои услуги. "В прошлом году купить экскурсионный тур в Иран на двоих можно было в среднем за 200-215 тысяч рублей без учета перелета. Сейчас за такую сумму можно купить тур на двоих уже с перелетом. Билеты на самолет из Москвы в Тегеран и обратно доступны в начале марта за 27 тысяч рублей на человека", – продолжили в ассоциации. В АТОР отмечают, что Иран пока не может похвастаться большим вниманием со стороны российских туристов, по-прежнему оставаясь страной немассового спроса. По мнению ассоциации, процесс тормозит в том числе "отсутствие активной маркетинговой кампании со стороны Ирана на российском туррынке". Текущий спрос на Иран туроператоры называют умеренным. "Продажи идут медленно, но вполне уверенно, фиксируем активность весенних бронирований", – процитировали в АТОР слова представителя туроператора "Интурист". Россия и Иран с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Документ был подписан в марте. Согласно соглашению, безвизовый режим установлен для групп туристов от 5 до 50 человек, въезжающих в страну (Россию или Иран) на срок до 15 дней.
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иран, россия, туризм
ИРАН, РОССИЯ, Туризм
15:46 29.02.2024
 
В АТОР отметили оживление интереса россиян к Ирану

АТОР: снижение цен на туры в Иран оживило интерес со стороны туристов из РФ

© POOL | Перейти в медиабанкИран
Иран
© POOL
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Российские туроператоры фиксируют некоторое снижение цен на путевки в Иран, что в том числе оживило спрос со стороны россиян, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры фиксируют улучшающуюся динамику спроса на туры в Иран. В числе причин позитивных изменений эксперты выделяют желание туристов изучать новые страны, расширение иранского ассортимента, а также некоторое снижение цен на турпакеты", - сообщили в ассоциации, уточнив, что подешевела авиаперевозка, кроме того, местные принимающие компании снизили цены на свои услуги.
"В прошлом году купить экскурсионный тур в Иран на двоих можно было в среднем за 200-215 тысяч рублей без учета перелета. Сейчас за такую сумму можно купить тур на двоих уже с перелетом. Билеты на самолет из Москвы в Тегеран и обратно доступны в начале марта за 27 тысяч рублей на человека", – продолжили в ассоциации.
В АТОР отмечают, что Иран пока не может похвастаться большим вниманием со стороны российских туристов, по-прежнему оставаясь страной немассового спроса. По мнению ассоциации, процесс тормозит в том числе "отсутствие активной маркетинговой кампании со стороны Ирана на российском туррынке".
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Вчера, 11:23
Текущий спрос на Иран туроператоры называют умеренным. "Продажи идут медленно, но вполне уверенно, фиксируем активность весенних бронирований", – процитировали в АТОР слова представителя туроператора "Интурист".
Россия и Иран с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Документ был подписан в марте. Согласно соглашению, безвизовый режим установлен для групп туристов от 5 до 50 человек, въезжающих в страну (Россию или Иран) на срок до 15 дней.
 
ИРАНРОССИЯТуризм
 
 
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