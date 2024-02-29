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СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям - 29.02.2024, ПРАЙМ
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СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям
СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям - 29.02.2024, ПРАЙМ
СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям
Вашингтон и Лондон провели переговоры на высоком уровне по вопросу рисков, связанных с проведением выборов в обеих странах в конце 2024 года, сообщило агентство | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:57+0300
2024-02-29T16:05+0300
сша
британия
выборы
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон провели переговоры на высоком уровне по вопросу рисков, связанных с проведением выборов в обеих странах в конце 2024 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.США и Британия проявляют обеспокоенность тем, что другие страны и в особенности Россия, якобы могут вмешаться в выборы или начать военные действия. При этом британские власти, а также Госдепартамент и Советом национальной безопасности США отказалось от комментариев.Bloomberg напомнил, что выборы в США должны пройти 5 ноября, а всеобщие выборы в Британии — во второй половине текущего года. Британский премьер-министр Риши Сунак пока не утвердил дату голосования .Авторы материала полагают, что у Британии есть определенная свобода действий, чтобы перенести дату и свести к минимуму совпадение с США, хотя выборы должны быть назначены до 25 января 2025 года. Bloomberg отметил, что последний раз выборы в двух странах совпадали в 1964 году".
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сша, британия, выборы
США, БРИТАНИЯ, выборы
15:57 29.02.2024 (обновлено: 16:05 29.02.2024)
 
СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям

Bloomberg: из-за страха перед Россией США и Британия провели переговоры

© fotolia.com / Gina SandersВыборы
Выборы - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© fotolia.com / Gina Sanders
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон провели переговоры на высоком уровне по вопросу рисков, связанных с проведением выборов в обеих странах в конце 2024 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
США и Британия проявляют обеспокоенность тем, что другие страны и в особенности Россия, якобы могут вмешаться в выборы или начать военные действия. При этом британские власти, а также Госдепартамент и Советом национальной безопасности США отказалось от комментариев.
Bloomberg напомнил, что выборы в США должны пройти 5 ноября, а всеобщие выборы в Британии — во второй половине текущего года. Британский премьер-министр Риши Сунак пока не утвердил дату голосования .
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
10:50
Авторы материала полагают, что у Британии есть определенная свобода действий, чтобы перенести дату и свести к минимуму совпадение с США, хотя выборы должны быть назначены до 25 января 2025 года.
Bloomberg отметил, что последний раз выборы в двух странах совпадали в 1964 году".
 
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