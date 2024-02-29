https://1prime.ru/20240229/845738446.html

СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям

СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям - 29.02.2024, ПРАЙМ

СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям

Вашингтон и Лондон провели переговоры на высоком уровне по вопросу рисков, связанных с проведением выборов в обеих странах в конце 2024 года, сообщило агентство | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T15:57+0300

2024-02-29T15:57+0300

2024-02-29T16:05+0300

сша

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выборы

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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон провели переговоры на высоком уровне по вопросу рисков, связанных с проведением выборов в обеих странах в конце 2024 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.США и Британия проявляют обеспокоенность тем, что другие страны и в особенности Россия, якобы могут вмешаться в выборы или начать военные действия. При этом британские власти, а также Госдепартамент и Советом национальной безопасности США отказалось от комментариев.Bloomberg напомнил, что выборы в США должны пройти 5 ноября, а всеобщие выборы в Британии — во второй половине текущего года. Британский премьер-министр Риши Сунак пока не утвердил дату голосования .Авторы материала полагают, что у Британии есть определенная свобода действий, чтобы перенести дату и свести к минимуму совпадение с США, хотя выборы должны быть назначены до 25 января 2025 года. Bloomberg отметил, что последний раз выборы в двух странах совпадали в 1964 году".

https://1prime.ru/20240229/845706712.html

сша

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сша, британия, выборы