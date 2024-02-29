https://1prime.ru/20240229/845738446.html
СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям
СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям - 29.02.2024, ПРАЙМ
СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям
Вашингтон и Лондон провели переговоры на высоком уровне по вопросу рисков, связанных с проведением выборов в обеих странах в конце 2024 года, сообщило агентство | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:57+0300
2024-02-29T15:57+0300
2024-02-29T16:05+0300
сша
британия
выборы
https://1prime.ru/img/76422/31/764223196_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_75bbd01e2d389f9a2cd6e8e89d8a8977.jpg
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон провели переговоры на высоком уровне по вопросу рисков, связанных с проведением выборов в обеих странах в конце 2024 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.США и Британия проявляют обеспокоенность тем, что другие страны и в особенности Россия, якобы могут вмешаться в выборы или начать военные действия. При этом британские власти, а также Госдепартамент и Советом национальной безопасности США отказалось от комментариев.Bloomberg напомнил, что выборы в США должны пройти 5 ноября, а всеобщие выборы в Британии — во второй половине текущего года. Британский премьер-министр Риши Сунак пока не утвердил дату голосования .Авторы материала полагают, что у Британии есть определенная свобода действий, чтобы перенести дату и свести к минимуму совпадение с США, хотя выборы должны быть назначены до 25 января 2025 года. Bloomberg отметил, что последний раз выборы в двух странах совпадали в 1964 году".
https://1prime.ru/20240229/845706712.html
сша
британия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/76422/31/764223196_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f6b277c86095609a2861a3ce33dd5e98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, британия, выборы
СМИ: страх перед Москвой толкнул Вашингтон и Лондон к неожиданным действиям
Bloomberg: из-за страха перед Россией США и Британия провели переговоры
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ.
Вашингтон и Лондон провели переговоры на высоком уровне по вопросу рисков, связанных с проведением выборов в обеих странах в конце 2024 года, сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на источники.
США и Британия проявляют обеспокоенность тем, что другие страны и в особенности Россия, якобы могут вмешаться в выборы или начать военные действия. При этом британские власти, а также Госдепартамент и Советом национальной безопасности США отказалось от комментариев.
Bloomberg напомнил, что выборы в США должны пройти 5 ноября, а всеобщие выборы в Британии — во второй половине текущего года. Британский премьер-министр Риши Сунак пока не утвердил дату голосования .
"Путин предупредил": в Британии пришли в ужас из-за плана Запада по Украине
Авторы материала полагают, что у Британии есть определенная свобода действий, чтобы перенести дату и свести к минимуму совпадение с США, хотя выборы должны быть назначены до 25 января 2025 года.
Bloomberg отметил, что последний раз выборы в двух странах совпадали в 1964 году".