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Путин дал понять, что с Россией лучше не связываться, отметил Шойгу
Путин дал понять, что с Россией лучше не связываться, отметил Шойгу - 29.02.2024, ПРАЙМ
Путин дал понять, что с Россией лучше не связываться, отметил Шойгу
Президент России Владимир Путин, рассказывая в послании Федеральному собранию о новых вооружениях, ясно дал понять, что с Россией лучше не связываться, сообщил... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T15:59+0300
2024-02-29T15:59+0300
2024-02-29T15:59+0300
россия
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МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, рассказывая в послании Федеральному собранию о новых вооружениях, ясно дал понять, что с Россией лучше не связываться, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу."Запад, они много глупостей наговорили за последнее время разных... то размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться", — указал министр обороны.Путин сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР "Сармат". Кроме того, по его словам, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне СВО, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.
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россия, владимир путин, запад, сергей шойгу
РОССИЯ, Владимир Путин, ЗАПАД, Сергей Шойгу
Путин дал понять, что с Россией лучше не связываться, отметил Шойгу
Шойгу: Путин в послании дал понять Западу, что с Россией лучше не связываться
МОСКВА, 29 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, рассказывая в послании Федеральному собранию о новых вооружениях, ясно дал понять, что с Россией лучше не связываться, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Запад, они много глупостей наговорили за последнее время разных... то размещение ядерного оружия в космосе, то угроза тому, то угроза этому. Сегодня ясно и четко отвечено: у нас это есть, и это должно представлять для вас не просто угрозу, а должно привлекать ваше внимание к тому, что с нами лучше не связываться", — указал министр обороны.
Путин сегодня в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что Россия скоро продемонстрирует на боевом дежурстве новые тяжелые МБР "Сармат". Кроме того, по его словам, гиперзвуковой комплекс "Кинжал" используется с высокой эффективностью в зоне СВО, в бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон".
Предостережение Западу: что Европа разглядела в послании Путина
Послание президента России Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Послание представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.
В Российской Федерации практика обращения главы государства к парламенту появилась в Законе РСФСР от 24.04.1991 года "О Президенте РСФСР". После вступления в силу Конституции РФ 1993 года обращение президента к Федеральному собранию стало ежегодным мероприятием.