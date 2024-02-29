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Международные резервы России выросли на 1,4 процента

Международные резервы России выросли на 1,4 процента - 29.02.2024, ПРАЙМ

Международные резервы России выросли на 1,4 процента

Международные резервы РФ со 16 по 23 февраля увеличились на 1,4% и составили 582 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России. | 29.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-29T16:03+0300

2024-02-29T16:03+0300

2024-02-29T16:07+0300

россия

международные резервы

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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 16 по 23 февраля увеличились на 1,4% и составили 582 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

https://1prime.ru/20240228/844612925.html

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россия, международные резервы