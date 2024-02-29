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Международные резервы России выросли на 1,4 процента
Международные резервы России выросли на 1,4 процента - 29.02.2024, ПРАЙМ
Международные резервы России выросли на 1,4 процента
Международные резервы РФ со 16 по 23 февраля увеличились на 1,4% и составили 582 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России. | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:03+0300
2024-02-29T16:03+0300
2024-02-29T16:07+0300
россия
международные резервы
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МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 16 по 23 февраля увеличились на 1,4% и составили 582 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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россия, международные резервы
РОССИЯ, международные резервы
Международные резервы России выросли на 1,4 процента
Международные резервы России выросли на 1,4 процента и составили 582 миллиарда долларов
МОСКВА, 29 фев - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 16 по 23 февраля увеличились на 1,4% и составили 582 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.