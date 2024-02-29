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ЕК разморозила активы из фондов Евросоюза для Польши - 29.02.2024, ПРАЙМ
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ЕК разморозила активы из фондов Евросоюза для Польши
ЕК разморозила активы из фондов Евросоюза для Польши - 29.02.2024, ПРАЙМ
ЕК разморозила активы из фондов Евросоюза для Польши
Еврокомиссия в четверг утвердила два правовых акта, позволяющих разморозить выделенные Польше почти 137 миллиардов евро на фоне усилий страны по укреплению... | 29.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-29T16:08+0300
2024-02-29T16:08+0300
польша
еврокомиссия
активы
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БРЮССЕЛЬ, 29 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия в четверг утвердила два правовых акта, позволяющих разморозить выделенные Польше почти 137 миллиардов евро на фоне усилий страны по укреплению независимости судебной системы, следует из заявления, опубликованного в четверг на сайте ЕК."Сегодня Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС в размере до 137 миллиардов евро", – сказано в тексте.Еврокомиссия пришла к выводу, что Варшава успешно выполнила два "суперэтапа" по усилению аспектов независимости польской судебной системы путем реформирования дисциплинарного режима для судей. Кроме того, в ЕК оценили введение страной в пользование ИТ-инструмента "Arachne", который поддерживает системы аудита и контроля стран-членов ЕС и обеспечивает гарантии против мошенничества.В результате Польша получит до 59,8 миллиарда евро из Фонда восстановления после пандемии (Recovery and Resilience Facility, RRF) и до 76,5 миллиарда евро фондов сплочения (cohesion funds). Отмечается, что 6,3 миллиарда из RRF будут выделены в ближайшие недели.В ходе заседания Совета ЕС по общим вопросам 20 февраля 2024 года польские власти представили План действий по обеспечению верховенства права в Польше, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Они призваны восстановить независимость судебной власти в Польше и, среди прочего, положить конец процедуре выхода из спора с Еврокомиссией о судебной реформе в республике.Вступивший в силу в июле 2017 года закон "О верховном суде" дал исполнительным органам власти право продлевать мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление таких полномочий нарушает положения договора ЕС. ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.ЕК считает, что Польша при проведении судебной реформы не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде.Спор Польши с ЕК начался в период, когда у власти в стране была партия "Право и справедливость". После выборов 15 октября в республике было сформировано новое правительство под руководством Дональда Туска, которое заявило о намерении исправить допущенные предшественниками нарушения в рамках реформы судебной системы.
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польша, еврокомиссия, активы
ПОЛЬША, Еврокомиссия, активы
16:08 29.02.2024
 
ЕК разморозила активы из фондов Евросоюза для Польши

ЕК разморозила почти 137 миллиардов евро для Польши из фондов Евросоюза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия в четверг утвердила два правовых акта, позволяющих разморозить выделенные Польше почти 137 миллиардов евро на фоне усилий страны по укреплению независимости судебной системы, следует из заявления, опубликованного в четверг на сайте ЕК.
"Сегодня Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС в размере до 137 миллиардов евро", – сказано в тексте.
Еврокомиссия пришла к выводу, что Варшава успешно выполнила два "суперэтапа" по усилению аспектов независимости польской судебной системы путем реформирования дисциплинарного режима для судей. Кроме того, в ЕК оценили введение страной в пользование ИТ-инструмента "Arachne", который поддерживает системы аудита и контроля стран-членов ЕС и обеспечивает гарантии против мошенничества.
В результате Польша получит до 59,8 миллиарда евро из Фонда восстановления после пандемии (Recovery and Resilience Facility, RRF) и до 76,5 миллиарда евро фондов сплочения (cohesion funds). Отмечается, что 6,3 миллиарда из RRF будут выделены в ближайшие недели.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
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Вчера, 15:18
В ходе заседания Совета ЕС по общим вопросам 20 февраля 2024 года польские власти представили План действий по обеспечению верховенства права в Польше, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Они призваны восстановить независимость судебной власти в Польше и, среди прочего, положить конец процедуре выхода из спора с Еврокомиссией о судебной реформе в республике.
Вступивший в силу в июле 2017 года закон "О верховном суде" дал исполнительным органам власти право продлевать мандат судей после достижения ими пенсионного возраста, который был понижен до 65 лет. Еврокомиссия считает, что предоставление таких полномочий нарушает положения договора ЕС. ЕК обратилась в суд ЕС с требованием временно приостановить действие польской реформы.
ЕК считает, что Польша при проведении судебной реформы не выполнила свои обязательства по обеспечению эффективных средств правовой защиты в независимом и беспристрастном суде.
Спор Польши с ЕК начался в период, когда у власти в стране была партия "Право и справедливость". После выборов 15 октября в республике было сформировано новое правительство под руководством Дональда Туска, которое заявило о намерении исправить допущенные предшественниками нарушения в рамках реформы судебной системы.
 
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